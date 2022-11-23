الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حجز عاطل سرق حسابات «فيسبوك» من السيدات بالإسكندرية

عاطل
عاطل
ads

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسرقة الحسابات الخاصة بعدد من السيدات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وابتزازهن نظير استرجاع تلك الحسابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول الخاص به لفحصه.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإسكندرية، يفيد بورود بلاغ من عدد من السيدات تضررن من اضطلاع أحد الأشخاص "مجهول" بسرقة الحسابات الخاصة بهن على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وإبتزازهن نظير استرجاع تلك الحسابات، وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب عدد 4 وقائع بنطاق محافظة الإسكندرية. 

على الفور تم اتخاذ الإجراء القانونية وبالتحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد مرتكب تلك الوقائع عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمُحافظة الإسكندرية. 

تم عمل كمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وألقي القبض عليه وبتفتيشه عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها. 

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه، بقصد تهديد وابتزاز ضحاياه لتحقيق منافع مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيقات إسكندرية التواصل الإجتماعى فيس بوك الحسابات الخاصة أول بالإسكندرية حبس عاطل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

حجز عاطل سرق حسابات «فيسبوك» من السيدات بالإسكندرية

«الباز»: أردوغان صافح رئيس مصر بود شديد عندما أتيحت له الفرصة

الاحتلال يغلق شوارع رئيسية بمدينة القدس بعد انفجارين متتاليين

الباز: ما حدث مع عروس الشرقية جريمة كاملة ولابد من سجن والدها والمأذون

«الباز»: ياسين التهامى أسطورة مثل أم كلثوم ويتربع على القمة

كيف تخدم تكنولوجيا الرى الذكية بطولة كأس العالم فى قطر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلي وإصابة 14 آخرين في انفجارين قرب محطة حافلات

الاحتلال يغلق شوارع رئيسية بمدينة القدس بعد انفجارين متتاليين

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟