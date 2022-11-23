حجز عاطل سرق حسابات «فيسبوك» من السيدات بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسرقة الحسابات الخاصة بعدد من السيدات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وابتزازهن نظير استرجاع تلك الحسابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول الخاص به لفحصه.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإسكندرية، يفيد بورود بلاغ من عدد من السيدات تضررن من اضطلاع أحد الأشخاص "مجهول" بسرقة الحسابات الخاصة بهن على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وإبتزازهن نظير استرجاع تلك الحسابات، وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب عدد 4 وقائع بنطاق محافظة الإسكندرية.

على الفور تم اتخاذ الإجراء القانونية وبالتحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد مرتكب تلك الوقائع عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمُحافظة الإسكندرية.

تم عمل كمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وألقي القبض عليه وبتفتيشه عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه، بقصد تهديد وابتزاز ضحاياه لتحقيق منافع مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.