أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية قبيل صوم الميلاد المجيد

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددًا من الفعاليات خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك قبيل بدء صوم الميلاد المجيد.

في عيده.. رسامة شمامسة لكنيسة الملاك بمدينة الأمل

إذ صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، القداس الإلهي صباح أول أمس بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس القوي الأنبا موسى بمدينة الأمل.

وعقب صلاة الصلح رسم 93 من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس.

شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وأسر الشمامسة الجدد وخدام الكنيسة.

سيامة كاهنين ودياكونين بإيبارشية الشرقية ومدينة العاشر

صلى نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان القداس الإلهي، صباح أمس في كاتدرائية الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس بمدينة العاشر، وبعد صلاة الصلح سام نيافته كاهنين جديدين وهم:

- الشماس الإكليريكي بولا نبيل كاهنًا عامًا على الإيبارشية، باسم القس ديسقوروس.

- الشماس باڤلي كميل كاهنًا على كاتدرائية مار مينا والبابا كيرلس بمدينة العاشر، باسم القس هدرا.

كما سام نيافته دياكونين (شماس كامل) باسم دياكون مكسيموس ودياكون دوماديوس للخدمة في كاتدرائية الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس بمدينة العاشر.

واشترك مع نيافته في صلوات القداس والسيامة، نيافة الأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير الأنبا يحنس بالعلمين.

وسيقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة، في دير البرموس بوادي النطرون.

وتبدأ الكنيسة القبطية الجمعة صوم الميلاد المجيد لمده 43 يومًا تنتهي ليله عيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل.

عدد ايام صوم الميلاد المجيد 2023

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد 43 يومًا ينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لإستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم والذي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السريانــــــي البطريرك الـ 62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاث التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم فى القرن العاشر الميلادى والتى انتهت بنقل الجبل فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

صومًا من الدرجة الثانية و يسمح بأكل السمك

ويعد صوم الميلاد المجيد صومًا من أصوام الدرجة الثانية، والذي يسمح فيه بأكل السمك، ماعدا يومي الأربعاء والجمعة.

إقامة القداسات الإلهية

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداسًا لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.