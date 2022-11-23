صحفية فى التليجراف: مصر أفضل رحلة مغامرة للأطفال

روت محررة فى صحيفة التليجراف البريطانية، تجربة زيارتها إلى القاهرة والأقصر بصحبة ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات للتعرف على المعالم السياحية والمواقع الأثرية، ووصفت مصر بأنها أفضل رحلة مغامرة للأطفال.

وقالت الصحفية في العام الماضي: شاهدت أنا وعائلتي خبرًا إخباريًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حيث تم عرض 22 تابوتًا ملكيًا قديمًا يتجولون عبر القاهرة على متن حافلات ذهبية مصممة خصيصًا، وبرفقة فتيات راقصات، شقققن طريقها الفخم إلى منزل جديد، المتحف المصري الكبير، وجدت ابنتي، سيبيلا، البالغة من العمر تسع سنوات، كل هذا مثيرًا للغاية، فقد ارتدت زي نفرتيتي للاحتفال.

يمكنني تتبع حب سيبيلا لمصر منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، عندما التقطت صورة لكليوباترا من علبة حلوى فواكه الأطفال، حيث إنها قامت بالعديد من الرحلات إلى المتحف البريطاني، لا تزال مفتونة بمصر.

مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير (والذي يصادف هذا الشهر أيضًا الذكرى المئوية لاكتشاف قبر توت عنخ آمون)، بدت مصر مواكبة للعالم ومضيافة واستثمرت في تراثها.

هل كانت هذه لحظة مغامرة علم المصريات بين الأم وابنتها؟ كنا نظن ذلك.

تقزل الصحفية: "أوصى مستشارونا في Seven Travel بخط سير رحلة في ثلاثة أجزاء ، لكل منها فريقها الخاص من المرشدين وأجواء مميزة: القاهرة الأولى ، عالمية ومفعمة بالحيوية ، لأهراماتها الأساسية وكنائسها القبطية والهندسة المعمارية الإسلامية، ثم الأقصر ، بعربات تجرها الخيول ومعابد ومقابر وفرصة ركوب منطاد الهواء الساخن عند الفجر، وأخيرًا ، خطوة أخرى في قلب صعيد مصر في أسوان للإقامة في فندق سوفيتيل ليجند أولد كاتاراكت ، حيث يتدفق النيل حول الجزر المقدسة.

وصلنا إلى القاهرة بعد حلول الظلام، ومن شرفة الفندق، شاهدنا ببهجة قوارب الحفلات تنجرف في النيل الزجاجي، تم بناء فندقنا الماريوت وكازينو عمر الخيام لباشا عثماني في ستينيات القرن التاسع عشر، كانت بها نوافير رخامية ، ومسبح مزدحم وشرفة مفضلة من قبل النخبة المحلية.

بعد بوفيه إفطار واسع (بما في ذلك فطيرة المعجنات المصرية ، و "محطة الجوز" وأربعة أنواع من العسل) ، ألقينا أول نظرة على الأهرامات عبر طريق سريع مزدحم - مشهد سريالي جعلنا نضحك ، مبتهجين.

وكان هناك المتحف المصري الكبير الجديد بأناقة وبراقة، من المقرر افتتاحه هذا الشهر، بعد 20 عامًا من العمل واستثمار 800 مليون دولار ، سيستكشف 3000 عام من التاريخ المصري القديم من خلال مجموعته المؤلفة من 100000 من القطع الأثرية ، مما يجعله أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، يقع على مسافة قريبة من الأهرامات ، حتى أن هناك حديثًا عن أن التلفريك قد يربط المتحف بالموقع القديم.

كان المغامرة في داخل هرم خفرع ممتعة، وفي القاهرة القبطية ، أظهر لنا مرشدنا أيضا المكان الذي يحتمي فيه العائلة المقدسة أثناء الرحلة إلى مصر التي وصفها إنجيل القديس ماثيو.

وقالت: "يحب المصريون الأطفال ، وكان مرشدونا مبهجين مع سيبيلا ، حيث كان أحدهم يخاطبها باسم "ملكتي"، كان سعيدًا عندما أحبت الملوخية ، التي كانت تطلبها في كل وجبة ، إلى جوقة من الموافقة النادلة ، حتى اليوم الثالث ، عندما أخبرتني سرًا أنها لم ترغب في ذلك مرة أخرى.

جربنا فلافل مقرمشة و بيج محشي استقلنا رحلة طيران استغرقت ساعة مبكرة إلى الأقصر وكنا في مجمع معبد الكرنك المذهل قبل نزول الحشود، ومشينا عبر الأنوار الشاسعة التي يتردد صداها بصوت رمسيس الثاني ، ثم جلسنا ننظر إلى البحيرة المقدسة.

كان "الهدوء والبهجة" هو الطريقة التي وصف بها رفقاء المسافرين رحلة منطاد الهواء الساخن التي تحمل قائمة دلو فوق معبد حتشبسوت ووادي الملوك في صباح اليوم التالي، أعترف بأننا تجنبنا ذلك - ليس بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة (شرطة السياحة حريصة على العمل، ويمكن لشركات البالون المسموح بها فقط العمل) ، ولكن بسبب مكالمة الاستيقاظ في الساعة 3.15 صباحًا.

فيما يتعلق بموضوع السلامة ، فإن جميع مناطق الجذب والفنادق التي زرناها تعمل بأقواس للكشف عن المعادن ، وكمسافرين أم وابنتها ، شعرنا بالترحيب والتقدير، والرفاهية الرائعة في الأقصر.