الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يرد على اتهامات بتصدير منتجاته إلى روسيا عبر تركيا

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
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نفى الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاتهامات القائلة بإن الاتحاد يقوم بتصدير منتجاته إلى روسيا، الخاضعة للعقوبات الأوروبية، عبر تركيا.
جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة نواب برلمانيين، الثلاثاء، خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان الأوروبي انعقدت في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وردا على مزاعم النائب الإسباني أنطوني كومين أوليفيريس بشأن مساعدة تركيا روسيا في الإفلات من العقوبات من خلال بيعها منتجات الاتحاد الأوروبي، وسؤاله عن تصرف الاتحاد حيال ذلك، قال بوريل إنه بحث هذه المسألة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في الإمارات العربية المتحدة قبل حوالي أسبوعين.
وأشار بوريل أن تشاووش أوغلو قدم له معلومات عن واردات تركيا من الاتحاد الأوروبي وصادرات تركيا إلى روسيا.
وأضاف: "هذه المعلومات تظهر أن تركيا تصدر كميات كبيرة إلى روسيا، إلا أنه ليس هناك زيادة كبيرة في واردات تركيا من الاتحاد الأوروبي. لذلك وفقا للإحصاءات التي حصلت عليها، لا يبدو أن هناك مثل هذه الفرضية القائلة بأن الاتحاد الأوروبي قد أنشأ مثلث تصدير إلى روسيا عبر تركيا".
ولفت أيضا أن تركيا ليست في ذات المسار الذي يخطوه الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على روسيا.
وتابع: "كنا نود أن تكون تركيا معنا في ذات المسار معنا لأنها عضو في الاتحاد الجمركي، لكنني أصر على الإحصائيات التي قدمها لي تشاووش أوغلو. ثمة زيادة في الصادرات التركية إلى روسيا، لكن ليست هناك زيادة مماثلة في صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تركيا".

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وائل لطفي

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