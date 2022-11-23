ناهد السباعى بعد فوز «19 ب»: أحببت الفيلم والعزلة فيه والحيوانات المشردة

عبرت الفنانة ناهد السباعي، عن سعادتها لفوز فيلمها الجديد "19 ب"، بثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

كنت أتمنى أن يحصد الفيلم جوائز

وقالت خلال لقائها في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc: "مبسوطة جدًا إن الفيلم نال 3 جوائز النقاد، وأحسن تصوير، وأفضل فيلم عربي، وكان نفسي الفيلم يأخد جائزة لأن الناس كلها خرجت منه سعيدة ومبسوطة".

وأضافت: "الفيلم ببساطة شديدة كل حد شاهده يكون له حالة معينة عن الوحدة والعزلة والحيوانات المشردة، ومبسوطة إن الناس عجبها الفيلم".

وأشارت إلى أن سيناريو الفيلم، أحبته بسبب عزلة سيد رجب، ومحاولتها إخراجه منها، وكذلك حبها للحيوانات المشردة، لأن هذا الأمر كان هامًا جدًا بالنسبة لها، كما ان الفيلم أحبه كل من شاهده.

وأكدت أنها أحيانا تشعر برغبتها في العزلة، مع حيواناتها وزرعها الخاص ولا تريد أكثر من ذلك، مشيرة إلى أن الفيلم يتحدث عن الخوف من الوحدة، وتم تصويره كله في كادر واحد والبيت تحس إنه كئيب ومظلم ولم أخف لوجود عدد كبير من المصوريين ونجوم الفن، مؤكدة انها تخاف من الظلام جدًا وتحتنق منه.