الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ناهد السباعى بعد فوز «19 ب»: أحببت الفيلم والعزلة فيه والحيوانات المشردة

ناهد السباعى
ناهد السباعى
ads

عبرت الفنانة ناهد السباعي، عن سعادتها لفوز فيلمها الجديد "19 ب"، بثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

كنت أتمنى أن يحصد الفيلم جوائز

وقالت خلال لقائها في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc: "مبسوطة جدًا إن الفيلم نال 3 جوائز النقاد، وأحسن تصوير، وأفضل فيلم عربي، وكان نفسي الفيلم يأخد جائزة لأن الناس كلها خرجت منه سعيدة ومبسوطة".

وأضافت: "الفيلم ببساطة شديدة كل حد شاهده يكون له حالة معينة عن الوحدة والعزلة والحيوانات المشردة، ومبسوطة إن الناس عجبها الفيلم". 

وأشارت إلى أن سيناريو الفيلم، أحبته بسبب عزلة سيد رجب، ومحاولتها إخراجه منها، وكذلك حبها للحيوانات المشردة، لأن هذا الأمر كان هامًا جدًا بالنسبة لها، كما ان الفيلم أحبه كل من شاهده.

وأكدت أنها أحيانا تشعر برغبتها في العزلة، مع حيواناتها وزرعها الخاص ولا تريد أكثر من ذلك، مشيرة إلى أن الفيلم يتحدث عن الخوف من الوحدة، وتم تصويره كله في كادر واحد والبيت تحس إنه كئيب ومظلم ولم أخف لوجود عدد كبير من المصوريين ونجوم الفن، مؤكدة انها تخاف من الظلام جدًا وتحتنق منه.

ناهد السباعي مهرجان القاهرة السينمائى جوائز الوحدة والعزلة الحيوانات المشردة عزلة سيد رجب

مواد متعلقة

بدء المؤتمر الصحفى لصناع «ب 19» فى مهرجان القاهرة السينمائى

«19 ب» يحقق أمنية سيد رجب فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

لأول مرة عالمياً.. عرض الفيلم المصري «19 ب» في مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

قبل عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى.. ناهد السباعى تكشف تفاصيل فيلم «19 ب»

مخرج «19 ب»: سعيد بمنافسة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

الرئيس الموريتانى: العلاقات مع المغرب امتداد لتاريخ مشترك بين الشعبين

«قصة صورة».. إحسان عبد القدوس برافق زوجته وشقيقته فى شارع قصر العينى

ناهد السباعى بعد فوز «19 ب»: أحببت الفيلم والعزلة فيه والحيوانات المشردة

حلقة ذكر للبراعم احتفالًا بالليلة الختامية لمولد الحسين (فيديو)

كوريا الجنوبية وأستراليا تتفقان على توسيع التعاون فى مجال الدفاع

التفاصيل الكاملة لاختتام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى فعاليات دورته الـ44

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية