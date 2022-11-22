الباز مدافعًا عن زاهى حواس: «الشعراوى قال عن الأذان فى الميكروفونات جعير»

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الجماعات المتطرفة دائمًا ما تشن حملات ضد أي صوت عقل أو مفكر، مثل الحملة التي شنوها ضد عالم الآثار الكبير زاهي حواس، عندما قال إن السياح ينزعجون من صوت الأذان في مكبرات الصوت، معقبًا: "هذا لا يحدث في أي مكان في العالم".

وقال الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لا أحد يكره صوت الأذان، وزاهي حواس لا يكره صوت الأذان، وعلى من يهاجمونه أن يرجعوا إلى فيديو الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهو يقول صوت الأذان في الميكروفونات جعير".

وأوضح، أن المشكلة تكمن في تداخل الأصوات، وأن يذاع الأذان في حي صغير عبر 17 ميكروفونًا، مردفًا: "الخلاف على استخدام الميكروفون وليس على الأذان".

ووجه الباز، رسالة للمتطرفين، قائلًا: "ليسوا مسلمين، وإنما منافقون يبيعون ذممهم وضمائرهم، أنا لا أكفرهم، لكنهم لا يشبهوننا، ولا يشبهون الإسلام المصري الرائق، غير المشوه".