الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مصطفى فهمى يكشف سر رشاقته.. ويهنئ شقيقه بنجاح مهرجان القاهرة السينمائى

مصطفى فهمي
مصطفى فهمي
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هنأ الفنان مصطفى فهمي، شقيقه حسين وإدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، لأنه مجهود كبير لمهرجان مصري، متابعًا: “ردود الأفعال من الوسط وخارجة والإعلاميين والصحافة كله كان سعيد ويمدح في المهرجان والمهرجانات السابقة كانت على نفس المستوى”.

 

المهرجان قيمته ليست في السجادة الحمراء ولكنها بهجته

وأضاف “فهمي”، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن المهرجان قيمته ليست في السجادة الحمراء ولكنها بهجة المهرجان، ولكن قيمته في الفاعليات في الوفود القادمة والندوات والوفود المشاركة أول مرة يأتوا لمصر ويريدون معرفة السينما المصرية، ويحدث نوع من الأفلام تباع وتوزع وهذا أساس المهرجان. 

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وتابع: "في وقت من الأوقات كنت عضو في لجنة تحكيم، رأيت كمية أفلام لم أراها في حياتي من رومانيا واليابان والهند، وثقافات مختلفة وفرصة كبيرة أفلام المهرجانات لها وضع خاص وموضوع خاص وليست تجارية، فجيمس بوند، عمر أفلامه ما تدخل مهرجانات لأن لها وضع خاص ليست رعب ولا حركة ولا أكشن، والموضوع لا يمس دولة واحدة ولكن يمس أكثر من دولة". 

 

وأشار إلى أن فيلم "أهل الكهف"، جيد جدًا لكنه توقف على أن يتم استكماله قريبًا، مع المخرج عمرو عرفة، أما فيلم "السر"، فهو للمخرج أحمد نادر جلال، و موضوعه الضربة القوية التي تمت في ليبيا  ويشارك فيه كل من الفنانين أحمد السقا، و أسر ياسين، و شريف منير، و محمد ممدوح.

 

سر حفاظه على رشاقته 

وعن سر حفاظه على رشاقته قال إنه من محبي ممارسة الرياضة ويستيقظ مبكرًا، كما أنه يحب النهار كثيرًا عن الليل وهذا سبب رشاقته.

مصطفى فهمي رشاقته الفاعليات الندوات السجادة الحمراء

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