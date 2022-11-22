تشكيل مباراة المغرب وكرواتيا في المجموعة السادسة بكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب المغرب لمواجهة منتخب كرواتيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم 2022 بمونديال قطر، غدا الأربعاء 23 نوفمبر، على ملعب استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، ما جعلنا نرصد تشكيل منتخبي المغرب وكرواتيا المتوقع والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا

يحل موعد مباراة المغرب وكرواتيا، غدا الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ضمن منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2022.

وعن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022، فمن المقرر إذاعتها عبر شاشة قنوات بي إن سورت ماكس وان بتعليق من جواد بدة.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع ضد كرواتيا في مونديال قطر 2022

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي- نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس.

الوسط: سفيان أمرابط - عبد الحميد الصبيري- حكيم زياش.

الهجوم: سفيان بوفال - عبد الرزاق حمد الله - عز الدين أوناحي.

تشكيل كرواتيا المتوقع ضد المغرب في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: بورنا سوسا، بوسكو شوتالو، يوشكو جفارديول، يوسيب يورانوفيتش

خط الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: نيكولا فلاسيتش، أندري كراماريتش، إيفان بيرسيتش.

منتخبات المجموعة السادسة في كأس العالم

وتضم المجموعة السادسة من كأس العالم 2022 المنتخب المغربي إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا، لذا تشكل خطراً كبيرًا على المنتخب المغربي نظراً لقوة المجموعة.

في السياق ذاته، قال المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لأسود الأطلس، إن مدرب المنتخب السعودي صديقي، إنه شخص أحترمه كثيرًا.. لديه شخصية قوية تحفز اللاعبين على تقديم الأفضل، كنا سعداء جدًا بفوز السعودية على الأرجنتين، ليس من أجل المدرب فقط، بل للأخضر كذلك".

وأضاف الركراكي خلال حديثه بمؤتمر صحفي: " نريد أن نكرر فوز السعودية غدًا أمام كرواتيا.. سنحاول أن نفعل مثلهم، شيء جميل أن ترى منتخب السعودية يهزم الأرجنتين في حضور ليونيل ميسي.. هذا يؤكد أنه ليست هناك أفضلية في كرة القدم، وأنه يجب احترام جميع المنتخبات في كأس العالم".