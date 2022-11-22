الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة السعودية وبولندا وترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022

السعودية
السعودية
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تصدر موعد مباراة منتخب السعودية ومنتخب بولندا في كأس العالم 2022 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال قطر، قائمة بحث واهتمام الملايين حول العالم بعد الفوز التاريخي والمفاجئ للأخضر السعودي على راقصي التانغو اليوم، في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة السعودية وبولندا

يخوض منتخب السعودية مباراة الجولة الثانية ضد منتخب بولندا بدور مجموعات كأس العالم 2022  في ضمن منافسات المجموعة الثالثة يوم السبت الموافق 26 نوفمبر الجاري.

وتقام المباراة على استاد المدينة التعليمية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية وقطر، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.

وتقع السعودية في المجموعة الثالثة بدور المجموعات بكأس العالم رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

بالتزامن مع مباراتها مع بولندا اليوم.. أفضل وأسوأ قمصان كأس العالم في المكسيك

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لصالح السعودية.. المكسيك يتعادل مع بولندا سلبيًا فى كأس العالم

ترتيب مجموعة السعودية والأرجنتين

نجحت السعودية في تحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين في بداية مشوار مونديال قطر بنتيجة 2-1.

وحصد "الأخضر" ثلاث نقاط هامة للغاية في مشواره بالبطولة ليتصدر ترتيب المجموعة بعد التعادل السلبي بين منتخبي المكسيك وبولندا.

وافتتح نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي التسجيل في مباراة اليوم التي جمعت بين المنتخب السعودي والأرجنتيني على استاد لوسيل في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة  الثامنة والأربعين من عمر اللقاء أحرز اللاعب صالح الشهري هدف التعادل للمنتخب الأخضر.

وبعد مرور 5 دقائق نجح النجم سالم الدوسري في تسجيل الهدف الثاني في شباك الأرجنتين في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

ويعد المنتخب السعودي هو أول أول منتخب آسيوي يفوز على المنتخب الأرجنتيني في تاريخ بطولة كأس العالم.

مواعيد مباريات السعودية في كأس العالم 2022

يلتقي منتخب السعودية نظيره البولند يوم السبت الموافق 26 نوفمبر على استاد المدينة التعليمية  تمام الساعة الثالثة عصر بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية وقطر.

وفي الجولة الثالثة يلتقي الأخضر مع منتخب المكسيك، على استاد لوسيل.يوم الأربعاء 30 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وقطر.

موعد مباراة السعودية موعد مباراة السعودية وبولندا كأس العالم 2022 ترتيب مجموعة السعودية مواعيد مباريات السعودية في كأس العالم

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