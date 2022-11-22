الكشف على 1845 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية دير أمس في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في محافظة البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية دير أمس مركز أبوحمص، والتي أسفرت عن الكشف على ١٨٤٥ مواطنًا مجانا من خلال ١١ عيادة.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ، حيث سجلت عيادتي الباطنة ٣٩٦ وعيادتي الأطفال ٤٧٦ وعيادة الجراحة ٢١٧ وعيادة العظام ٢٣٢ وعيادة النساء ٨٦ وعيادة تنظيم الأسرة ٥٤ وعيادة القلب ١٠٧ وعيادة الأسنان ١٠٥ وعيادة الرمد ١٧٢، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، كذلك وجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كذلك تم استبيان المواطنين عن رأيهم فى الخدمة المقدمة فى القافلة ومدى جودتها، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.