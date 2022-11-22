الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1845 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية دير أمس في البحيرة

القافلة
القافلة
ads

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في محافظة البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية دير أمس مركز أبوحمص، والتي أسفرت عن الكشف على ١٨٤٥ مواطنًا مجانا من خلال ١١ عيادة.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ، حيث سجلت عيادتي الباطنة ٣٩٦ وعيادتي الأطفال ٤٧٦ وعيادة الجراحة ٢١٧ وعيادة العظام ٢٣٢ وعيادة النساء ٨٦ وعيادة تنظيم الأسرة ٥٤ وعيادة القلب ١٠٧ وعيادة الأسنان ١٠٥ وعيادة الرمد ١٧٢، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، كذلك وجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كذلك تم استبيان المواطنين عن رأيهم فى الخدمة المقدمة فى القافلة ومدى جودتها، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان. 

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور هانى جميعة القوافل الطبية المجانية بمديرية الصحه محافظة البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور

غضب بين أولياء الأمور بسبب امتحانات شهر نوفمبر بالقاهرة

هل ينقذ برنامج الأغذية العالمي اللبنانيين من الجوع؟

وزير الصحة: جماعة الإخوان نكرة وأقل من أن أرد عليهم

مصرع شاب وإصابة آخر فى مشاجرة بـ6 أكتوبر

نقيب التمريض: «التنظيم والإدارة» يوافق على ضم خريجى البكالوريوس التقنى لقانون 14

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية