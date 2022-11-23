بفستان برتقالى وقصّة فرعونية.. بسنت شوقى تخطف الأنظار فى ختام القاهرة السينمائى

خطفت الفنانة الشابة بسنت شوقي، الأنظار إليها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 والمقام بدار الأوبرا في الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر.

بسنت شوقى

وارتدت بسنت شوقي فستانا باللون البرتقالي الصارخ، ذو لمعة قوية، مفتوح من الصدر، ويميزه قصة فرعونية من الوسط وبه كشكشة أظهرته بشكل أفضل، كما قامت بعمل قصة شعر على شكل ضفيرة مدورة، مما زاد الإطلالة تميزا وحضورا.

بسنت شوقى

زاد أناقة إطلالة بسنت شوقي، قرطا من الألماس باللون الفضي، وخاتما بذات اللون، وغطى الفستان باقي جسدها وكان فضفاضا بعض الشيء ليبدو وكأنه مريحا لها.

قواعد حضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:

وترأس الفنان القدير حسين فهمي الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي، وهي مختلفة على كل الأصعدة، حيث تشهد تواجدًا عالميًا كبيرًا، كما تشهد تواجدًا مميزًا للسينما المصرية خلال فعاليات المهرجان، فضلا عن مجموعة كبيرة من أفلام العرض الأول عالميا والعرض بالمنطقة أيضًا.

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ44، والتي وصلت إلى 18 فيلمًا قصيرا.

وتشهد الدورة مفاجآت مميزة ،حيث يصل عدد العروض العالمية والدولية الأولى إلى 30 عرضًا، بينما العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصلت إلى 57 عرضا، بينما وصل عدد الدول المشاركة في الدورة إلى 52 دولة.

ومن المقرر عرض أفلام الدورة الجديدة من المهرجان عبر شاشات متعددة، حيث تتواجد الأفلام على شاشات 3 قاعات تابعة لدار الأوبرا المصرية هى "المسرح الكبير والمسرح الصغيرومسرح النافورة، وقاعتا سينما ومسرح الهناجر بساحة الأوبرا، وقاعتا سينما الزمالك، وقاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

وكان من أبرز قرارات الفنان حسين فهمي، التزام الفنانات بالحضور بـ"الدريس كود"، دون السماح بأي أعذار، موضحًا أن هذه الملابس ستكون مطابقة لنظام المهرجانات العالمية التي حضرها خلال سنوات حياته، مؤكد أننا بصدد استقبال مهرجان دولي متابع من العالم كله، وعلى الحضور الالتزام بالملابس الرسمية المناسبة للحضور من أجل الظهور بشكل مناسب أمام الضيوف والإعلاميين الذين ينقلون الصورة للعالم كله.