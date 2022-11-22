الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«جويلاند» يفوز بجائزة فتحى فرج بمسابقة أسبوع النقاد فى مهرجان القاهرة السينمائى

فيلم جويلاند Joyland
فيلم "جويلاند Joyland"
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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن حصول فيلم "جويلاند Joyland" المشارك ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، على جائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

فيلم "جويلاند Joyland"، عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج صايم صادق وإنتاج باكستان، ومدته 126 دقيقة.

 قصة الفيلم تدور حول آل رنا، عائلة أبوية مترابطة، يتوق أفرادها لولادة الذكور؛ يقع الابن الأصغر في حب راقصة عابرة جنسيًا، يثير حبهما رغبة العائلة بأكملها نحو تمرد جنسي.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية، المخرج البريطاني بن شاروك، والممثل المصري كريم قاسم، والناقدة الفرنسية هدى إبراهيم.

وتمنح لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية الجوائز التالية: جائزة شادي عبدالسلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج، وجائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

 

وانطلقت الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين وتم تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبوذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقديرًا خاصًا من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وعرض فيلم قصير عنه.

وشارك في الدورة الـ44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلمًا من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلمًا، و18 فيلمًا قصيرًا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلمًا، مقابل 57 عرضًا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

 

 

 

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