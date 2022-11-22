تنويه خاص لفيلم «ضحية» بمسابقة أسبوع النقاد الدولية بمهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن حصول فيلم "ضحية Victim" المشارك ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، على تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقة.

فيلم "ضحية Victim" عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج ميشال بلاسكو، وإنتاج سلوفاكيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، ومدته 92 دقيقة.

قصة الفيلم تدور حول تعرض ابن المهاجرة الأوكرانية إيرينا للهجوم، وتقف كل المدينة إلى جانبها وتستنكر تصرفات جيرانها الذين يزعم ارتكابهم للجريمة، ولكن سرعان ما تبدأ حقيقة أخرى في الظهور على السطح.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية، المخرج البريطاني بن شاروك، والممثل المصري كريم قاسم، والناقدة الفرنسية هدى إبراهيم.

وتمنح لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية الجوائز التالية: جائزة شادي عبدالسلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج، وجائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

انطلقت الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى، في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين، لتكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبوذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقديرًا خاصًا من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وعرض فيلم قصير عنه.

وشارك في الدورة الـ44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلمًا من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلمًا، و18 فيلمًا قصيرًا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلمًا، مقابل 57 عرضًا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.