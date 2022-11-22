الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمير المصرى: سعدت بردود الأفعال على «هاشتاج جوزنى»

أمير المصري
أمير المصري
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عبّر الفنان أمير المصري، عن سعادته بنجاح "هاشتاج جوزني"، مؤكدًا أنه كان يتمنى تقديم عمل يسعد الناس وهذا ماحدث من ردود الأفعال على العمل، كما أنه محب للأعمال الكوميدية والرومانسية.

المهرجان هذا العام خرج بشكل جيد

وأضاف خلال تصريحات لقناة "dmc"، أن المهرجان هذا العام خرج بشكل جيد وشيك ومعظم الناس يحبون السينما ويريدون معرفة الكواليس، مشيرا إلى أنه شارك في 4 أفلام طويلة وبعض الأفلام القصيرة.

وأكد أنه يوجد تطور كبير في السينما المصرية، ولا نحتاج دعما ماديا ولكن السيناريو وورشة العمل تكون منضبطة، موضحًا أنه شارك في بطولة فيلم إيطالي، وبطل فيلم "المحارب العربي"، ولهذا تساءل لماذا لا أقدم هذا في بلدي لأن السيناريو والفكرة عجبته وسعد بالعمل مع الفنانة مايان السيد، وأنهما أصدقاء قبل الفيلم.

أمير المصري هاشتاج جوزني ردود الافعال المهرجان السينما السينما المصرية

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