الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد الطاهرى يعلن عن برنامج «حوار ع المكشوف» على قناة «القاهرة الإخبارية»

أحمد الطاهري والإعلامية
أحمد الطاهري والإعلامية دانيا الحسيني
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أعلن أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برنامج جديد سينضم لقائمة برامج قناة "القاهرة الإخبارية" خلال الأيام المقبلة وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

ويحمل البرنامج اسم "حوار ع المكشوف" ومن المقرر أن تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني والتي تعاقدت عليه مؤخرًا ومن المقرر أن ينطلق خلال أيام.

تقدم قناة القاهرة الإخبارية، آخر الأخبار المحلية والعالمية للمواطنين، حيث تبدأ القناة صباحًا ببث النشرة الاقتصادية، والنشرة الجوية أيضًا في الوطن العربي، كما أنها تنشر قصصًا فنية وتجارب اجتماعية من مصر والدول العربية.

وتضم قناة القاهرة الإخبارية نخبة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب، بالإضافة إلى فريق مراسلين ضخم في كل مكان في العالم.


 

أحمد الطاهري قطاع الأخبار بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة “القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية حوار ع المكشوف” الإعلامية دانيا الحسيني

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