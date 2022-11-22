ليلى علوى: أتمنى أن يكون لمهرجان القاهرة مكان خاص به بدلًا من الأوبرا

حرصت النجمة ليلى علوي على حضور حفل ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمقام بدار الأوبرا المصرية.

وهنأت ليلى علوي جميع القائمين على الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من الأفلام التي شاركت هذا العام في المهرجان، سواء بالمسابقة الرسمية أو خارجها تستحق الإشادة.

وأضافت أنها شاهدت عددا كبيرا من الأفلام والتي كان لها صدى عالمي كبير واستمتعت بها كثيرا، كما أشادت بعدد الحضور الكبير الذي شهده المهرجان هذا العام.

وتابعت أن المنافسة بين الأفلام على جوائز المهرجان هذا العام كبيرة، وهذا يدل على جودة الأفلام المشاركة بالمهرجان، مشيرة إلى أنها شاهدت كلا من فيلم السباحتان، وفيلم الابن، والفيلم البرتغالي EO.

وتمنت ليلى علوي أن يكون هناك مكان خاص بمهرجان القاهرة السينمائي تقام فيه فعاليات المهرجان على غرار المهرجانات العالمية ويكون مفتوحا للجمهور على مدار أشهر العام، مشيرة إلى أن هذا لا يقلل من شأن دار الأوبرا المصرية والتي نفتخر بها دائما ولكن يجب أن نأخذ هذه الخطوة لنتماشى مع المهرجانات العالمية.

ومن المقرر أن يلقى النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كلمة قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، ويسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة الـ44.



وتنقل قناة "dmc" الحفل الختامي للدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عبر شاشاتها بشكل حصري من خلال نخبة من المذيعين.

انطلقت الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين لتكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبوذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقديرًا خاصًا من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وعرض فيلم قصير عنه.

وشارك في الدورة الـ44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلمًا من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلمًا، و18 فيلمًا قصيرًا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلمًا، مقابل 57 عرضًا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

