«دراسات عليا جامعة سوهاج» تناقش آليات إدراج المجلات العلمية بـ«سكوبس»

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن عقد اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة مركز النشر العلمي لمناقشة الخطة المستقبلية لتأهيل المجلات العلمية للجامعة للإدراج على قاعدة بيانات سكوبس، حيث ترأس الاجتماع الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور عدد من عمداء الكليات ورؤساء تحرير ومديري تحرير المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة وكلياتها المختلفة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق أن الجامعة تسعى إلى مزيد من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية من خلال دعم احتياجات البحث العلمى وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية، وتحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمة والبحثية بها وزيادة النشر الدولى وتحسين نوعيته.

وأوضح عبد الخالق أن الهدف من الاجتماع هو دراسة الوضع الراهن للمجلات العلمية القائمة و المستحدثة أخيراً في الجامعة، وتحديد الخطوات اللازمة للدفع بها قدما وتطوير العمل بها، ومعرفة الإجراءات المالية و الإدارية التي تم استحداثها واعتمادها في مجلس الجامعة لتوحيد الممارسات والآليات الإدارية والمالية في مختلف المجلات العلمية بالجامعة، بالإضافة إليى وضع استراتيجية الجامعة المستقبلية لتأهيل المجلات العلمية للإدراج على قاعدة بيانات سكوبس، باعتبارها المصدر الرئيسي لبيانات النشر الدولي لمعظم التصنيفات الدولية للجامعات.

واستعرض الدكتور حسان النعماني في بداية الاجتماع الوضع الراهن للمجلات العلمية التي تصدرها الجامعة في كلياتها المختلفة، و الانجازات التي تم تحقيقها خلال العام العام، موضحاً أنه تم استحداث ٦ مجلات علمية جديدة ليصبح إجمالي عدد المجلات التي تصدرها الجامعة ٢٥ مجلة علمية تغطي معظم التخصصات العلمية بالكليات المختلفة، مشيداً بجهود مركز النشر العلمي و هيئات تحرير المجلات بكليات الجامعة المختلفة في تحسين تقييم المجلات العلمية للجامعة من قبل المجلس الأعلي للجامعات، حيث حصلت ١٢ مجلة علمية علي تقدير (٧/٧) و هو التقدير الأعلي للمجلات العلمية وفقاً لمعايير المجلس الأعلي للجامعات ، وحصلت مجلة واحدة علي (٦,٥) و أربع مجلات علي تقدير (٧/٦)، ما يمثل قفزة نوعية غير مسبوقة في تقييم المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة.

وخلال الاجتماع، حث النعماني رؤساء تحرير المجلات علي ضرورة العمل على ضمان استمرارية التميز للمجلات التي حصلت علي التقييمات الأعلى، و بذل المزيد من الجهد لتحسين تقييمات باقي المجلات، لتحقق كافة المجلات العلمية بالجامعة التقديرات المستحقة في الدورة القادمة لتقييم المجلات في شهر يونيو القادم.

كما قدم الدكتور عبدالله إسماعيل، مدير مركز النشر العلمي، عرضاً تقديمياً تناول فيه تحليلاً مفصلاً لوضع الجامعة في التصنيفات الدولية المختلفة و التقدم الذي تم تحقيقه في هذه المجال، حيث قفزت الجامعة قفزات نوعية في مختلف التصنيفات الدولية بفضل الاهتمام المتزايد بالنشر العلمي الدولي الذي توليه إدارة الجامعة، والعمل الجاد في كافة قطاعات الجامعة، لتحسين مختلف مؤشرات الأداء التي تقوم عليها التصنيفات الدولية للجامعات، حيث تم الاتفاق عليى تقديم مجموعة من المقترحات والآليات التي يمكن من خلالها تحسين مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية.

وأضاف الدكتور عبدالله إسماعيل، أنه تم اأيضاً خلال الاجتماع مناقشه الآلية المستحدثة بالجامعة لتوحيد الإجراءات الإدارية والمالية و ممارسات النشر العلمي بكافة المجلات العلمية للجامعة الصادرة من الكليات وأقسامها العلمية، حيث تم توحيد آلية تشكيل مجالس إدارات وهيئات تحرير المجلات و كذلك الدورة المالية والشرائح المالية لصرف مكافآت النشر العلمي لهيئات التحرير و المحكمين، وهي الآلية التي لاقت ترحيباً بين رؤساء و مديري تحرير المجلات العلمية المختلفة، كما تم مناقشة متطلبات إدراج المجلات العلمية للجامعة علي قاعدة بيانات سكوبس، وهي المستكسف الذي تستقي من خلاله بيانات النشر العلمي للعديد من التصنيفات الدولية للجامعات، لافتاً إلى أنه تم إلقاء الضوء على المعايير الرئيسية اللازمة لإدراج المجلات علي هذا المستكشف المهم، والآليات والإجراءات الواجب اتخاذها لتأهيل المجلات العلمية للجامعة بالتعاون مع مؤسسة السيفير (Elsevier) المالكة لقاعدة بيانات سكوبس.