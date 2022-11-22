التأمين الصحي يذيع مباراة السعودية والأرجنتين للمرضى في بني سويف

حرصت إدارة فرع التأمين الصحي ببني سويف، برئاسة الدكتور محمد يحيى، مدير الفرع، على إذاعة مباراة منتخبي السعودية والأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 ، على شاشة مخصصة لقاعة إنتظار المرضى والمنتفعين بعيادة السلام بمبنى الهلال.

وتفاعل المرضى وذويهم من منتفعي التأمين الصحي مع لحظات المباراة العصيبة، وسط تعبيرات الفرح مع هدفي منتخب السعودية، وأستمر تفاعلهم حتى اللحظات الأخيرة من نهاية المباراة التي أنتهت بفوز السعودية بهدفين مقابل هدف للأرجنتين.

وقال الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، أن إدارة الفرع تحرص على توفير سبل الراحة للمرضى والمنتفعين المترددين على عيادات التأمين الصحي ومنافذ الخدمات الطبية بمبنى الهلال ومراكز المحافظة.

وأشار مدير الفرع إلى أن عيادات التأمين الصحي بمدينة بني سويف ومراكز المحافظة، بدأت، منذ شهر تقريبًا، العمل بمنظومة العيادات المسائية، التي تقدم خدمات الفحص والعلاج لمتوسط 750 مواطنًا يوميا، منذ تشغيلها في 24 أكتوبر الماضي، بهدف التيسير على المرضى والمنتفعين والحد من الزحام والتكدس بالعيادات.

وأشار مدير فرع التأيمن الصحي ببني سويف، إلى أن تم بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية فى 8 عيادات خارجية وهي: عيادة بنى سويف الشاملة بشارع صلاح سالم، وعيادة الصحة المدرسية بمقبل امام، وعيادة السلام بمبنى الهلال، وعيادات التأمين الصحي بمراكز الواسطى وناصر وإهناسيا والفشن.

وفى سياق آخر، اختتمت فعاليات برنامج تدريب العاملين بالتأمين الصحي ببني سويف على السلامة والصحة المهنية ،لتطوير مهارات وقدرات العاملين فى جميع التخصصات ، في إطار الخطة التي تنفذها الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

وشارك في البرنامج التدريب 36 متدرباَ من مختلف التخصصات من مديري الإدارات ومديري ورؤساء الشئون المالية والإدارية بالعيادات ورؤساء التمريض والكيميائيين ،وذلك على مدار يومين متتاليين،وفي حضور الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، والدكتور شهاب الدين صلاح مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف

من جهته أوضح الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن التدريب ، حاضرت فيها الأستاذة هالة عبد التواب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالفرع على سياسات السلامة والصحة المهنية ، حيث تم تنفيذ التدريب تحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية وتنظيم إدارة التدريب بالفرع