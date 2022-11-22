جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات الملتقى البيئي بكلية التجارة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط علي حرص إدارة الجامعة على القيام بدورها المجتمعي في مواجهة تأثير التغيرات المناخية علي الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط إلي الدور البارز الجامعة أسيوط في المشاركة الفعالة في إيجاد الحلول لهذه الظاهرة الكونية للتقليل من حدة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الملتقى البيئي الذي تنظمه أسرة أصدقاء المناخ ( تحت التأسيس ) برعاية شباب كلية التجارة وفي إطار التعاون مع وكالة شئون خدمة المجتمع ضمن الفعاليات التي تنظمها جامعة أسيوط مشاركة منها في تنظيم جمهورية مصر العربية لمؤتمر قمة المناخ.

وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة , الدكتور أحمد أشرف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة , الدكتور محمد أحمد عدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب , الدكتور أحمد علام رائد أسرة أصدقاء المناخ، الأستاذ عبد القادر مهران أمين الكلية، الأستاذ طارق شريت مدير عام رعاية الشباب بالكلية، فضلاً عن السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، و بمشاركة طلاب وطالبات الكلية.

و خلال أعمال الملتقى أكدت الدكتورة مها غانم علي حرص إدارة الجامعة علي عقد الندوات واللقاءات التوعوية التي تناقش أهم القضايا التي تحظى بإهتماماً كبيراً من قيادة الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس السيسي وهي قضية التغيرات المناخية تماشياً مع إعلان رئيس الجامعة أن شهر نوفمبر من كل عام هو شهر البيئة ضمن إحتفالية الجامعة ومستقبلنا الأخضر الذي يأتي تماشياً مع مبادرة إتحضر للأخضر في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة لمصر 2030، مؤكدة علي دور الدولة الريادي في استضافتها لقمة المناخ لتبلغ رسالة للعالم أجمع بضرورة الحفاظ علي البيئة , مشيدةً بالتعاون المثمر بين قيادة الكلية وأعضاء هيئة التدريس وأبنائها الطلاب لإخراج هذا الملتقى علي نحو أمثل يعود بمردوده ويأتي بثماره .

وفي السياق ذاته أكد الدكتور علاء عبد الحفيظ علي حرص إدارة الجامعة علي إلقاء الضوء علي أولويات وخطط الدولة في مواجهة آثار التغيرات المناخية وتغيير السلوكيات التي تأتي من البشر التي تؤثر بالسلب علي تحقيق أهداف التنمية , مشيداً بدعم إدارة الجامعة المتواصل وسعيها الدائم في دفع مسيرة العطاء والعمل علي خدمة المجتمع وتحقيق التنمية في كافة القطاعات، مقدماً تهنئة لتدشين أسرة أصدقاء المناخ بالكلية .

وحول تفاصيل اليوم أوضح الدكتور أحمد علام أن الملتقي البيئي تضمن إفتتاح معرض إنتاج الطلاب للمنتجات البيئية عن " تأثير البيئة بالتغيرات المناخية " وأيضاً توزيع شهادات تقدير للطلاب المشاركين بالمعرض، إستعراض فيلم تسجيلي عن تأثير التغيرات المناخية ويوم التميز البيئي للكلية، مضيفاً أن الملتقي تضمن مناقشة البحث التطبيقي المقدم من الباحثة داليا المدثر المراجع بالجهاز المركزي للمحاسبات بعنوان "دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة الأداء البيني لتحقيق التنمية المستدامة".

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