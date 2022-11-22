الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المخدرات» تقود شخصين للسجن في الإسكندرية

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محبوب، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات لمتهم تغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، والسجن 3 سنوات لآخر، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5260 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام المتهم الأول "ب.س.ز" كهربائي، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، وبإجراء المراقبة الدقيقة أثناء تواجده بمحل الضبط تبين قيامه بمناولة المتهم الثاني "ش.ح.ال" عامل، طربة حشيش، فتم ضبطهما.

وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي كيس بلاستيكي، وبفض متحوياته تبين أن بداخله عدد 29 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وضبط المتهم الثاني وبحوزته طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

الإسكندرية المخدرات السجن كهربائي

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