المشدد 5 سنوات لمتهمين بالشروع في قتل شخص بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامهما بالشروع في قتل المجنى عليه "خ.ن" بأن تعديا عليه بسلاح أبيض وعصا شوم بدائرة مركز دار السلام.



صدر الحكم برئاسة المستشار جمال ابراهيم الشريف، وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد وإيهاب عبد المنعم ابو سالم بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.



تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بقيام المتهمين بالتعدى عليه بسلاح أبيض وعصا شوم فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ومحاولة الشروع في قتله.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.