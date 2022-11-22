3 أهداف ملغية.. الأرجنتين تتقدم على السعودية فى كأس العالم 2022

تقدم المنتخب الأرجنتيني على نظيره منتخب السعودية في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بهدف دون رد.

وفرض المنتخب الأرجنتيني استحواذه على مجريات اللعب من الدقائق الأولى للمباراة، كما كان الأداء الهجومي من جانب رفاق ميسي فقط في ظل تراجع لاعبي المنتخب السعودي للدفاع والاعتماد على مصيدة التسلل لإفشال هجوم الأرجنتين على مرماه.

وأنقذ محمد العويس تسديدة من ليونيل ميسي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.

وتحصل منتخب الأرجنتين على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة، احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعدة التي أثبتت وجود خطأ ضد سعد عبدالحميد، لاعب السعودية، ضد رودريجو دي بول، لاعب وسط الأرجنتين، واحتسبها الحكم بعد مشاهدة اللقطة.

وأرسل ليونيل ميسي تمريرة خلف دفاعات السعودية في الدقيقة 17 ناحية لاوتارو مارتينيز، وانطلق بالكرة ناحية منطقة الجزاء ولكن الحكم المساعد أشار لوجود حالة تسلل.

وتقدم المنتخب السعودي للهجوم لمحاولة تسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة.

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 21 من كرة طولية لعبت له خلف دفاع السعودية وانفرد بالحارس وسدد الكرة على يمين الحارس وسكنت الشباك ولكن الحكم المساعد أشار لوجود حالة تسلل وألغي الهدف.

وأضاف لاوتارو مارتينيز، الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 27 بعد تمريرة من بابو جوميز وضعته في انفراد بالحارس وسدد الكرة فوقه على وسكنت يمين الشباك، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل.

وواصل لاعبو المنتخب السعودي محاولاتهم الهجومية لتسجيل هدف التعادل.

وتحصل لاعبو السعودية على ركلة حرة في الدقيقة 31 نفذها سالم الدوسري بين يدي الحارس إيمليانو مارتينيز.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 32 بعد تمريرة من ليونيل ميسي وضعته في انفراد بالحارس السعودي وراوغه وسدد الكرة في الشباك لكن الحكم أشار لوجود تسلل، وألغي الهدف.

وتواصلت المحاولات من لاعبي منتخب الأرجنتين لتسجيل الهدف الثاني والتأكيد على تقدمهم في النتيجة، وأرسل آنخيل دي ماريا تمريرة لليونيل ميسي في الدقيقة 40 خلف دفاعات السعودية وتسلم ميسي الكرة داخل منطقة الجزاء، وأبعدها سعود عبدالحميد من أمامه لركلة ركنية، نفذها باو جوميز قصيرة لميسي الذي مرر له الكرة مرة أخرى، وحاول جوميز مراوغة مدافع المنتخب السعودي وتحصل على ركلة حرة ضد عبد الإله المالكي.

ونفذ ميسي الركلة الحرة عرضية داخل المنطقة وأبعدها الدفاع السعودي ووصلت أمام رودريجو دي بول الذي سددها مباشرة ناحية المرمى واعتلت العارضة.

وتواصل ضغط لاعبي المنتخب الأرجنتيني على دفاعات السعودية لتسجيل الهدف الثاني خلال الدقائق الخمسة الأخيرة في الشوط الأول.

وسدد لاعبو الأرجنتين كرتين على المرمى من 3 محاولات، فيما لم يخلق لاعبو منتخب السعودية أي محاولة خلال الشوط.

واستحوذ منتخب الأرجنتين على مجريات اللعب بنسبة 59% مقابل 41% لصالح منتخب السعودية.