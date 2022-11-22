الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مسجل خطر ينهى حياة طفلة ضربا فى المطرية بسبب هاتف محمول

جريدة الدستور
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كشفت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط المتهم بقتل طفلة بسبب هاتف محمول بمنطقة المطرية.

تبلغ لقسم شرطة المطرية من أحد المستشفيات باستقبال طفلة مقيمة بدائرة القسم، متوفية إثر إصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

بالإنتقال والفحص وبالتقابل مع والدتها وشقيقتها، قالت والدتها إن شخص "له معلومات جنائية" تعدى بالضرب على "المتوفية" باستخدام "قطعة خشبية"، لاعتقاده بقيامها بسرقة هاتفه المحمول مُحدثاً ما بها من إصابات، حتى فقدت الوعى وبنقلها للمستشفى توفيت فور وصولها، وأيدت شقيقة المتوفاة ما جاء بأقوال والدتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

منطقة المطرية هاتف محمول طفلة قتل ضبط

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