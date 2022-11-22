30 نوفمبر.. «الموسيقى والإعلام إيقاع جديد» مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مائدة مستديرة بعنوان "الموسيقى والإعلام إيقاع جديد"، التي تنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس؛ وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022 بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

ومن المقرر أن يدير المائدة كل من الدكتورة رشا طموم مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، والدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام، ويشارك بها كل من: أسامة بهنسي رئيس قنوات النيل المتخصصة، جاسمين طه الإعلامية ومقدمة برامج مصرية، الدكتور راجح داود المؤلف الموسيقي وأستاذ التأليف بمعهد الكونسرفتوار، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، المايسترو نادر عباسي قائد الأوركسترا المصري.

ويعقب عليها كل من الكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان - ناقدة وإعلامية وصحفية بجريدة الوفد، الدكتورة حنان أبو المجد - العميد الأسبق لمعهد الكونسرفتوار، كريمان حرك - نائب رئيس تحرير جريدة المساء والناقدة الموسيقية، والإعلامي محمد هاني - إعلامي بقناة القاهرة والناس؛ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

وفي سياق آخر؛ يقيم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة تحت عنوان "العمارة والعمران بين عملية التعليم وجودة المدينة"، وتنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، وذلك في تمام السادسة مساء يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022؛ بقاعة المجلس.

وتدير الندوة الدكتورة هبة صفى الدين، عضو اللجنة وأستاذ العمارة والتصميم العمرانى بجامعة مصر الدولية ومدير بيت المعمار المصري، وتشارك بالتعقيب الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويشارك بها كل من د. دينا شهيب – رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة النيل، د. لبنى شريف – رئيس قسم الهندسة المعمارية (الأسبق) بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، د. هبة أبو الفضل – أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، د. عمرو عبد القوي – أستاذ العمارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.