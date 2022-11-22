جهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٦٨ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٥ الى ٢١ نوفمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 571 كجم لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كذلك تم الانتهاء من تحصين 4 آلاف و282 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين 3 الاف و 804 راس ماشية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن وطاعون المجترات الصغيرة، كذلك تم عقد 18 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين و الوقاية من الامراض المشتركة و مرض السعار.

بينما وصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على زراعات القمح والحقول الإرشادية بمراكز طوخ وشبين القناطر وقليوب وتوعية المزارعين بأهمية الزراعة على مصاطب، كما زراعة حقل إرشادي بقرية سنديون مركز قليوب ، وآخر بقرية ترسا مركز طوخ،.كذلك تم المرور على مشروعات الإنتاج الحيواني، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، استمرار زراعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح، والمرور على زراعات البنجر، كذلك تم إزالة عدد (17) حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، بدء فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في كافة أرجاء المحافظة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، المرور على زراعات البنجر، كما تم عقد عدة ندوات لمتابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل والعفن الهبابي في المانجو كذلك تم توفير الصابون البوتاسي اللازم لأعمال مكافحة العفن الهبابي، كما تم متابعة سير العمل بالجمعيات الزراعية، وتوافر الأسمدة، والتقاوي للمزارعين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، قافلة علاجية بيطرية مجانية، حيث تم علاج وتحصين وترقيم أكثر من 3218 حيوان وطائر، كما شنت 17 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 119 من أسواق بيع اللحوم، كذلك تم الانتهاء من تحصين 105 ألف و832 رأس غنم ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كما تم تنظيم 56 ندوة ارشادية و219 لقاء إرشادي، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، تكثيف حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز حوش عيسى، الدلنجات، آيتاي البارود، إدكو.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد الاجتماع التنسيقي الثاني مع مديري الجمعيات الزراعية والمزارعين وذلك لتعريفهم وحثهم على توريد الأرز الشعير، كما تم متابعة توريد الارز، كذلك تجميعات الحقول الارشادية لمحصول القمح، فضلا عن المرور وحصر الزراعات الشتوية لمحصول القمح والبنجر بجمعيات جنوب بورسعيد، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية ومسئولو الجمعيات الزراعية، لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، كذلك تم المرور على زراعات القمح بنواحي المحافظة، والمرور على الزراعات القائمة على الري الحديث، كما تم متابعة كبس قش الأرز وإعادة تدويره.

فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، بدء أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور على الإدارات والجمعيات الزراعية، لتفقد سير العمل وتنفيذ التكليفات، وعمليات صرف الاسمدة، كما تم تفقد بعض الأراضي التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه أثناء تسويتها بالليزر، بناحيتى عرب الأطاولة (مركز الفتح) والشغبة (مركز اسيوط)، كذلك قدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر اجتماعا مع الأطباء مديري الإدارات البيطرية ورؤساء الأقسام، استعدادا لانطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وواصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، متابعة العمل بالصوب الزراعية بمزرعة التسمين بمدينة الطور، ومعصرة الزيتون، كما تم إطلاق قافلة زراعية تنموية برأس سدر "لإرشاد المزارعين بطرق الري الحديثة والوسائل العلمية الحديثة لزراعة القمح وأهمية الزراعة على المصاطب، كما تم متابعة مزرعة الدواجن، وتجهيزها لاستقبال دفعة جديدة من دواجن التسمين خلال الفترة المقبلة، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز المحافظة الخمسة والتي تستهدف عدد ٦٣ ألف رأس أبقار وجاموس و٥٥ ألف رأس اغنام وماعز، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة اسوان، انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

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