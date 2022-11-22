الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

حزب العدل ينظم جلسة استماع بعنوان «ماذا تريد أسيوط من الحوار الوطني؟»

جريدة الدستور
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نظم حزب العدل، أمس الاثنين، جلسة استماع بمحافظة أسيوط، في إطار استعدادات الحوار الوطني، وذلك بحضور النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، وعبد العزيز الشناوي، أمين عام الحزب. 

استعرض الحضور مشكلات وتحديات المحافظة، وعدد من الملفات والتوصيات التي سيتم استعراضها في لجان الحوار الوطني، واستمع الحزب لطموحات مواطني أسيوط وتطلعاتهم من الحوار الوطني.

تأتي الجلسة ضمن خطة موسعة تنظمها أمانة العمل الجماهيري بالحزب، لجمع رؤى المواطنين والسياسيين، لتكوين أجندة متكاملة لحزب العدل تقدم في لجان الحوار الوطني.

حضر الجلسة، من قيادات حزب العدل، حسام حسن أمين تنظيم الحزب، وعلي أبو حميد أمين عضوية الحزب، وأحمد صبرة، أمين تدريب الحزب، وخالد القاضي، أمين لجنة شباب رجال الأعمال بالحزب، ومحمد شيخون أمين محافظة أسيوط بالحزب، وحسن ضاحي، أمين العمل الجماهيري بأسيوط، ومحمود شعبان، أمين اللجنة القانونية بأسيوط، ونيفين صلاح أمينة المرأة بأسبوط، ومحمود مرسي مساعد أمين تنظيم أسيوط، ودينا مرسي مسئول اتصال الفتيات بأسيوط.

وشهدت الجلسة حضور عدد من ممثلي الأحزاب المصرية، على رأسهم حزب التجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الجيل، وحزب الكرامة، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

حزب العدل محافظة أسيوط الحوار الوطنى مجلس الشيوخ أمانة العمل الجماهيري الأحزاب المصرية

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