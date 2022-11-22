إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى أبوسمبل جنوب أسوان

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء الإثنين، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل جنوب المحافظة وتحديدًا عند الكيلو 30، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة.

وبانتقال سيارات مرفق أسعاف أسوان تبين أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة ورفضوا نقلهم إلى المستشفى، وتم إجراء الكشف الطبي والإسعافات الأولية اللازمة لهم بواسطة المسعفين التابعين للمرفق في مكان الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.