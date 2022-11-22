أين يتمركز المبدع الصغير على الخريطة الجغرافية لمصر؟ (تحليل)

فى العام الماضى، وتحت رعاية السيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية، أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة الأسبق، عن تدشين جائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الأولى عام 2021 والتى تتم إدارتها من خلال المجلس الأعلى للثقافة، وبدأت الاحتفالية بكلمة مسجلة للسيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية، قالت فيها: "إن الهدف من الجائزة هو بناء جيل جديد قادر على تحقيق أحلامنا وطموحاتنا".

تستهدف جائزة الدولة للمبدع الصغير اكتشاف المواهب في المجالات الفنية والأدبية والابتكارات العلمية للأطفال من سن 5 إلى 18 سنة.

بالنظر إلى نتائج الدورتين الأولى والثانية من الجائزة (2021_2022) سمة مؤشرات أولية تكشف عن أماكن تمركز المبدع الصغير على الخريطة الجغرافية لمصر، منها صدارة كل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة على قائمة الفائزين بالجائزة، فى الوقت نفسه تتصدر فروع "الابتكارات والتطبيقات وتصميم المواقع الإلكترونية" المجالات الأكثر فوزاً فى جائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتيها فى حين تراجعت مجالات افلنون مثل "الشعر، القصة، الرسم، العزف، الغناء" فى الترتيب الثاني، كما يتساوى تقريباً عدد "الذكور مع الإناث" الفائزين فى الدورتين.

فى السطور التالية نقدم لكم تحليلاً لنتائج الدورتين الأولى والثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير"2021_2022":

القاهرة والجيزة والإسكندرية فى الصدارة.."المركزيات تكسب"

فاز عن محافظة القاهرة 12 مبدعاً فى الدورتين الأولى والثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير، تلاها محافظة الجيزة بواقع 10 اشخاص، ثم محافظة الإسكندرية حيث فاز منها 9 أطفال.

بينما جاءت أقاليم مصر فى الترتيب الثانى من حيث عدد الفائزين فى الجائزة بدورتيها؛ حيث فاز عن محافظة دمياط 4 أطفال، وعن محافظة الدقهلية 3 أطفال، ثم محافظات "سوهاج، المنوفية، بنى سويف" بواقع طفلين عن كل محافظة، وطفل واحد عن كل من المحافظات التالية" أسيوط، الشرقية، الفيوم، القليوبية، أسوان، الوادى الجديد، كفر الشيخ".

بالنظر إلى المحافظات التى فاز منها عدد من المبدعين بجائزة الدولة للمبدع الصغير نكتشف مدى سطوة المركزيات على الجائزة ومن ثم تأتى بعدها المحافظات التي تتوزع في أقاليم مصر.

الابتكارات والتطبيقات وتصميم المواقع في ارتفاع.. وتراجع الفنون

فاز 15 طفلا وطفلة في فرع الابتكارات والتطبيقات وتصميم المواقع الإلكترونية بجائزة الدولة للمبدع الصغير فى الدورتين الأولى والثانية، بينما تراجعت مجالات الغناء والشعر والقصة والعزف والرسم والمسرح فى الترتيب التالى بواقع فوز 6 أشخاص فى كل مجال من المجالات المذكورة، وهو ما يكشف عن اتجاهات هذا الجيل الذى يتراوح سنه بين 5 الى 18 سنة وشغفه بالتكنولوجيا.

فى الوقت نفسه، فاز فى مجالات "الرسم 6 مشاركين، والغناء 6 مشاركين، والشعر 6 مشاركين، والقصة 6 مشاركين، والعزف 6 مشاركين".

تساوى عدد الذكور مع الإناث من الفائزين

فاز في الدورتين الأولى والثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير "2021-2022" 51 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 5 الى 18 سنة، حيث فاز 26 ذكراً، بينما فازت 25 أنثى من المتقدمين لجائزة الدولة للمبدع الصغير، وهو ما يكشف عن تساوى عدد الفائزين بالجائزة من حيث النوع.