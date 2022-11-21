الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع 8 أشخاص فى تحطّم طائرة صغيرة فوق حى سكنى فى غرب كولومبيا

جريدة الدستور
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تحطّمت طائرة صغيرة كانت تقل ثمانية أشخاص بسقوطها، اليوم الإثنين، فوق حي سكني في ميديين، ثاني أكثر مدينة في كولومبيا، ما أسفر عن مصرع كل من كانوا بداخلها، وفق ما أعلنت سلطات المطار.

 

وأقلعت الطائرة من مطار أولايا هيريرا صباحا وأبلغت بتعرضها لعطل في المحرك قبل سقوطها فوق منزل، ما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف.

 

وأفاد حساب المطار على تويتر بمصرع الأشخاص الثمانية الذين كانوا داخل الطائرة، وهم ستة ركاب وطاقمها المؤلف من شخصين، وفقا لفرانس برس.

 

ولم ترد أي تقارير تفيد بتعرض أحد من سكان المنزل لإصابات.

 

وكان رئيس البلدية دانيال كوينتيرو قد أطلق تغريدة جاء فيها "تعرّضت طائرة لحادث في قطاع بيلين روزاليس. تم تفعيل كامل قدرات الحكومة لمساعدة الضحايا".

 

وقال: "إن الطائرة من طراز بايبر وتعمل بمحركين وكانت متّجهة من ميديين إلى بلدية بيتزارو في مقاطعة تشوكو المجاورة".

 

وكانت الطائرة قد أبلغت بتعرضها لـ"عطل في المحرك عند الإقلاع ولم تتمكن من العودة أدراجها إلى مطار أولايا هيريرا"، وهو أحد مطاري ميديين.

 

وتحطّمت الطائرة فوق منزل ما أدى إلى تدمير طوابقه العليا، وفق مشاهد نشرتها أجهزة الطوارئ. وكان عمال الإطفاء يعملون على إخماد نيران اشتعلت من جراء التحطّم الذي خلّف ركاما وحطاما، وتقع ميديين في واد ضيّق محاط بجبال الأنديس.

 

في العام 2016، تحطّمت طائرة كانت تقل فريق تشابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم في المنطقة الجبلية قرب المدينة بعد نفاد الوقود من خزانها، ما أدى إلى مصرع 71 شخصا من أصل 77 كانوا داخلها، بينهم 16 لاعبا.

 

وبعد عامين على سقوط هذه الطائرة أعلنت السلطات الكولومبية، أن نقص الوقود السبب. وقالت: الحادث "وقع لنقص الوقود في الطائرة بسبب إدارة غير لائقة للمخاطر من قبل شركة الطيران".

تحطم طائرة مصرع 8 أشخاص من طراز بايبر كولومبيا فوق حي سكني

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وائل لطفي

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