الإثنين 21 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن حالة المصابين فى حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة بالوراق

ارشيفية
ارشيفية
ads

طلبت نيابة الجيزة، الاستعلام عن حالة المصابين في حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة نقل بالوراق، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الوراق بلاغ يفيد بأنه أثناء سير دراجة نارية يستقلها شخصان، أحدهما عامل 18 سنة، مصاب بكدمة الساق اليسرى وجروح سطحية بالرأس، وسباك 19 سنة مصاب بجرح بأصابع القدم اليسرى وتم نقلهما للمستشفى.

بالفحص تبين أنه اصطدمت بهما سيارة نقل خلاطة مما تسبب في إصابتهما، وتم ضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وأقر بارتكابه الواقعة دون قصد.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الاستعلام حالة المصابين حادث اصطدام دراجة نارية الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

وصية «سيد كريم» التى نفذها السيسى

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

القصة الكاملة لإصابة رامز جلال بالعمى أثناء تصوير برنامج مقالب

مفاجآت في قضية عروس الشرقية وواقعة فحص العذرية: «ليست الأولى»

جامعة الوادى الجديد تشارك فى فعاليات مؤتمر التسويق للسياحة العلاجية (صور)

مصرع وإصابة 5 فتيات فى حادث سيارة بمدينة نصر

اختطاف الكاهن المسئول عن الحوار بين الأديان فى المؤتمر الأسقفى فى باماكو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فيروز نجمة فى 87: الكشف عن فيديو نادر.. «مصر عادت شمسك الذهب»

منى رجب

مصر تنجح فى أكبر قمة لإنقاذ الكوكب

ماجد حبته

دعم فرانكفونى لقيس سعيد

عبدالوهاب داود

رؤية مختلفة حول صلاة مهرجان القاهرة

محمود عابدين

«مصر» باقية.. وجرذان المجارى الإعلامية المعادية إلى مزبلة التاريخ

لواء. محسن الفحام

نحن دولة تمتلك أدواتها

محمود خليل

«نائب» الصدفة

رشا عبدالمنعم

هل شاهدت فستان أمينة رزق عن قرب؟

صور

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية