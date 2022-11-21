الاستعلام عن حالة المصابين فى حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة بالوراق

طلبت نيابة الجيزة، الاستعلام عن حالة المصابين في حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة نقل بالوراق، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الوراق بلاغ يفيد بأنه أثناء سير دراجة نارية يستقلها شخصان، أحدهما عامل 18 سنة، مصاب بكدمة الساق اليسرى وجروح سطحية بالرأس، وسباك 19 سنة مصاب بجرح بأصابع القدم اليسرى وتم نقلهما للمستشفى.

بالفحص تبين أنه اصطدمت بهما سيارة نقل خلاطة مما تسبب في إصابتهما، وتم ضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وأقر بارتكابه الواقعة دون قصد.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.