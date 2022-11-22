أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 22-11-2022

استقر سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 22-11-2022 في تعاملات منتصف الأسبوع، حيث سجل سعر طن حديد التسليح من أرض مصانع شركات الإنتاج 19600 جنيه، وطن الأسمنت نحو 1350 جنيهًا.

وكانت قد تغيرت أسعار بيع مواد البناء خلال الشهر الجاري نتيجة اضطرت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية عقب قرار البنك المركزي بوضع سعر مرن للجنيه.

مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 22-11-2022

اقترب سعر بيع حديد التسليح في الأسواق المصرية من كسر حاجز الـ20 ألف جنيه من أرض مصانع شركات الإنتاج المصرية دون إضافة تكلفة النقل و العتالة التي تختلف من شركة لأخر .

وإليكم أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 22-11-2022:

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الصلب 19600 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 19200 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 19400 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 19550 جنيهًا.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 20484 جنيهًا.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر سيتل 18900 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 19100 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 19550 جنيهًا.

أسعار تداول الأسمنت المسلح في مصر

متوسط سعر طن الأسمنت من إنتاج مصانع شركة السويدي 1350 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1380 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت من إنتاج مصانع شركة الممتاز 1480 جنيهًا.



متوسط سعر طن الأسمنت من إنتاج مصانع شركة حلوان 1390 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت من إنتاج مصانع شركة المسلح 1550 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت من إنتاج مصانع شركة النصر 1480 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت من إنتاج مصانع شركة قنا 1340 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت من إنتاج مصانع شركة السويس 1370 جنيهًا.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية