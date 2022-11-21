الإثنين 21 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

حفل مناقشة وتوقيع
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
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حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي
حفل مناقشة وتوقيع كتاب ياسين التهامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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