الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بحيازة مخدر «الفودو» بقصد الاتجار فى المقطم

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالمقطم، بحبس 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة والاتجار فيها، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة تقرير المعمل الكيميائي حول المضبوطات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الغربية)، وبحوزتهم كمية لمخدر الفودو، حال استقلالهم "سيارة" قيادة أحدهم.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بشراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم، بقصد تعاطيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المقطم حبس 3 متهمين مواد مخدرة تحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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