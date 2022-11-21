الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المنظمة الألمانية المصرية: العاصمة الإدارية الجديدة أبهرت الألمان

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
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قال ماجد سعد، رئيس المنظمة الألمانية المصرية، إنه تم الاحتفال بمرور 70 عامًا على الصداقة بين القاهرة وبرلين، مؤكدًا أن التعاون يسير على قدم وساق بين البلدين.

فيلم تسجيلى عن العاصمة الإدارية أبهر البرلمان الأوروبي

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية من فرانكفورت، لبرنامج تغطية إخبارية عبر فضائية "إكسترا نيوز": أن الترويج لمصر داخل المجتمع الألماني تم من خلال الأفلام القصيرة التي عرضت خلال الاحتفالية، مشيرًا إلى أن البرلمان الألماني ومندوب وزارة الاستثمار انبهروا عندما رأوا العاصمة الإدارية الجديدة قالوا إنهم لا يعلمون بوجودها.

وأكد أنه يتم الترتيب في الفترة المقبلة على أن يكون هناك وفد ألماني يزور مصر والعاصمة الإدارية الجديدة، ورؤية ما وصلت له البلاد من تطورات، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة ستكون بين مصر وألمانيا. 

وأوضح أن المنظمة تهتم بكل المجالات السياحية والاقتصاد والاستثمار وشاركنا في مهرجان سياحي كبير حضر فيه مليون سائح، كما أن هناك وفدا ألمانيا سيزور المدن الصناعية الجديدة بمصر، لرؤية ما نستطيع تقديمه للسوق الألمانية خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد الألماني. 

وطالب بعمل حملة ترويجية للسياحة المصرية بالتليفزيون الألماني، وعمل جروبات على أرض الواقع، كما طالب بضرورة مشاركة مصر في كل المهرجانات. 

COP27 شرم الشيخ البرلمان الاوروبى العاصمة الإدارية الجديدة المجالات السياحية الاستثمار

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وائل لطفي

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