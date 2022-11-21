الإثنين 21 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«تنشيط السياحة» بأسيوط تكشف آخر تطورات مسار العائلة المقدسة

مسار العائلة المقدسة
مسار العائلة المقدسة
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قال عثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في أسيوط، إن المحافظة بدأت العمل لرفع كفاءة الطرق المؤدية لدير المحرق مسار العائلة المقدسة، والتي تضم 4 طرق وتأهيل الصرف الصحي ومياه الشرب.

أهم التطويرات التي تمت في دير المحرق

أضاف خلال تصريحاته لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم عمل بانوراما في مدخل دير المحرق وعمل لوحات إرشادية للقادم من الشمال من المنيا أو سوهاج، وتم إعادة تسمية الطرق، كما تم تطوير دير درنكة.

دير درنكة 

تابع الحسيني أنه منذ الحوار عن إحياء مسار العائلة المقدسة بدأت تتدفق زيارات من الخارج، واليوم كان هناك سياح من فرنسا كما أن الكنائس الأرثوذكسية من أكثر مصدري السياحة الدينية، مؤكدًا أنه تم عمل مقاعد لوحات معلوماتية وتم إعداد أماكن انتظار وراحة داخل الدير.

تنشيط السياحة دير المحرق مسار العائلة المقدسة التطويرات دير درنكة طرق

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