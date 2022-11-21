الرئيس البرازيلى يخضع لعملية جراحية فى الحنجرة

أجرى الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عملية جراحية في الحنجرة بعد عودته من مصر والبرتغال، وفق مستشفى في ساو باولو الإثنين.

وخرج لولا (77 عامًا) من المستشفى صباح الإثنين، بعد خضوعه لعملية في الحنجرة الأحد.

وكتب على تليجرام بعد ساعات من خروجه من المستشفى السوري اللبناني "مرحبًا، أنا في المنزل بعد العملية البسيطة أمس. تمت معالجة كل شيء، أنا بخير، أتمنى أسبوعًا سعيدًا للجميع"، وفق وكالة فرانس برس.

تفاصيل العملية الجراحية

وأفاد تقرير طبّي بأنّ العملية "أزالت منطقة بيضاء من الحبل الصوتي الأيسر"، وهي على شكل بقع بيضاء اكتُشفت خلال فحوص طبية أجريت في 12 نوفمبر، قبل ثلاثة أيام من رحلته إلى الخارج.

واستبعد أطباء وجود ورم جديد لدى لولا الذي أصيب بسرطان الحنجرة في 2011 بعد فترة وجيزة من انتهاء أول ولاية رئاسية له (2003-2010).

وتعافى في العام التالي بعد خضوعه لجلسات علاج إشعاعي وكيميائي.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ فوزه على الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في 30 نوفمبر، حضر لولا قمة المناخ (كوب27) في شرم الشيخ في مصر، قبل أن يتوجه إلى لشبونة.

وعاد إلى البرازيل السبت.

وواظب لولا على التدخين لأكثر من خمسين عامًا، وتخلى عن السجائر في 2010 بعد دخوله المستشفى بسبب ارتفاع ضغط الدم.

يشار إلى أن لولا دا سيلفا فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، على منافسه جايير بولسونارو بفارق تجاوز مليوني صوت.

وحصل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على نسبة 50.90% بعد فرز 99.5% من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على 49.10%.

وكانت الحملات الانتخابية قوية، وتسببت في حدوث استقطاب سياسي في البلاد، حيث تبادل المتنافسان الإهانات والاتهامات بشكل علني.

وسيحكم دا سيلفا ولاية ثالثة من أربع سنوات، علمًا بأنه ترأس البلاد في الفترات بين 2003 و2011.