الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزامبى جانى سيكازوى حكمًا لمباراة بلجيكا وكندا بكأس العالم 2022

جاني سيكازوي
جاني سيكازوي
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، حكام مباريات اليوم الرابع من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وانطلقت بطولة كأس العالم، قطر 2022، أمس الأحد بإقامة مباراة قطر والإكوادور والتي انتهت بفوز الإكوادور بهدفين دون رد.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة بلجيكا وكندا، ضمن لقاءات المجموعة السادسة للمونديال للحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والزامبي أرسينيو مارينجولا، فيما يتولى الياباني يوشيمي ياماشيتا مسئولية الحكم الرابع.

ويلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الكندي، يوم الأربعاء المقبل، في التاسعة مساءً.

ويتولى الفينزويلي جوان سوتو غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه الكولومبي نيكولاس جالو؛ والجزائري موكراني جوراري مسئولًا عن تقنية التسلل في غرفة الفيديو، ويعاونه الإيطالي ماسمليانو إيراتي.

وتضم المجموعة السادسة إلى جانب منتخبي بلجيكا وكندا منتخبات كرواتيا والمغرب، والذين يلتقيان يوم الأربعاء المقبل في الثانية عشر ظهرًا.




حكم إماراتى لمباراة إسبانيا وكوستاريكا بكأس العالم 2022

 

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة المباراة تحكيميًا للإماراتي محمد عبدالله، ويعاونه مواطنيه محمد الحمدي، وحسن المحري، فيما يتولى مانينج مسئولية الحكم الرابع.

ويلتقي منتخب إسبانيا نظيره الكوستاريكي، يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري في السادسة مساءً.

بينما يدير عبدالله الماري غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه محمد بن جاهاري، ويتولى برونو بيريس مسئولية تقنية التسلل  في غرفة الفار، ويعاونه توماس كوياتكوسكي.
 

جاني سيكازوي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كأس العالم قطر 2022 مباراة بلجيكا وكندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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