موسى مصطفى: رغبة تركيا في عودة العلاقات مع مصر صفعة على وجه الجماعة الإرهابية

صرح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بأن تركيا هي من طلبت مرارا وتكرارا المصالحة مع مصر وظهر ذلك في أكثر من تصريح للمسؤولين الأتراك سواء وزير خارجيتهم أو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه وهو أمر يعكس قوة وصلابة الدولة المصرية بأجهزتها ومؤسساتها.

وألمح موسى مصطفى إلى أن مصافحة أردوغان للرئيس السيسي بالأمس على هامش افتتاح كأس العالم بالدوحة جاءت صفعة مدوية على وجه جماعة الإخوان الإرهابية وأيمن نور الذي تحطمت كل مخططاتهم ومؤامراتهم ضد الدولة المصرية بل هم الآن في حالة خوف وقلق من تأثير عودة العلاقات المصرية التركية من خلال عهد جديد وصفحة جديدة.

وقال موسى مصطفى بأن العلاقات بين كل دول العالم تمر بفترات صداقة وأحيانا عداوة واحيانا اتفاق في ملفات واختلاف في أخرى فالعلاقات ليست ثابتة بل متغيرة وفقا للسياسات والرؤى المشتركة.

وكان قد كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ومصافحته نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم بقطر أمس الأحد.

وقال "راضي"، في بيان، إنه تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي.

وأضاف متحدث الرئاسة، أنه تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.