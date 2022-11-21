حبس عاطل ضبط بحوزته 250 طربة «حشيش» غرب الإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة علي 250 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار بها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة العامرية اول، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لذلك.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو بقصد الاتجار به علي عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.