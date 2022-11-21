يستولون على الفيزا كارت.. حبس عصابة النصب على كبار السن بالزيتون

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى، تخصص فى النصب والاحتيال على كبار السن بمنطقة الزيتون، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت قد استمعت النيابة لأقوالهم حيث اعترفوا بأنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى التحايل على كبار السن، ومغافلتهم والاستيلاء على "الفيزا كارد" الخاصة بهم وسحب أرصدتهم.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، فتلاحظ لهم وجود تجمع للأهالى وتم التقابل مع (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها قررت بأنها حال توقفها أمام ماكينة الصرف الآلى الكائنة بالمنطقة محل البلاغ إدعا شخصين مساعدتها فى صرف المعاش وأثناء ذلك قاما بمغافلتها وتبديل "الفيزا كارد" الخاصة بها بأخرى غير صالحة وعقب ذلك إكتشفت سرقة مبلغ مالى فإستغاثت بالأهالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وبحوزتهما (مبلغ مالى - عدد 2 "فيزا كارد") من متحصلات واقعة السرقة وباقى المبلغ و"الفيزا كارد" من متحصلات واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأمكن التوصل إلى المجنى عليها الأخرى وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) وبإستدعائها تعرفت على المتهمان وإتهمتهما بإرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.