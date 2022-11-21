الإثنين 21 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برفقة صديقها.. أديل تظهر بعد غياب وتتلقى ترحيباً حاراً من الجمهور

أديل
أديل
ads

عادت النجمة العالمية «أديل» إلى الظهور مجددا بعد اختفائها لفترة خلال ليلة افتتاح عطلات نهاية الأسبوع التي طال انتظارها في لاس فيجاس، حيث تلقت ترحيباً حاراً من الجمهور يوم الجمعة.

وبدت النجمة البريطانية البالغة من العمر 34 عامًا مذهلة عندما صعدت إلى المسرح مرتدية ثوبًا أسود أنيقًا، وقدمت بعضًا من أكبر أغانيها بما في ذلك Hello وSet Fire To The Rain وWhen We Were Young وSkyfall وHometown Glory، بحسب «ديلي ميل».

وبحسب «ديلي ميل» حصلت أغنية The Someone Like You على دعم صديقها ريتش بول، البالغ من العمر 40 عامًا، الذي بدا أنيقًا في حلة سوداء بينما كان يجلس بين الجمهور ويشاهدها وهي تؤدي أروع اعمالها، بالإضافة إلى ابنها أنجيلو البالغ من العمر 10 سنوات.

وقبلت النجمة كل من بول وابنها أمام الحشد الغفير من الجماهير.

وجعلت المغنية الأمسية لا تُنسى وحميمة للمعجبين، الذين أفادوا بأنها مرت وسط الحشد أثناء الحديث معهم.

ومن الوجوه الشهيرة الأخرى التي شاركت في الحدث مغني الراب البريطاني ستورمزي ، 29 عامًا.

وأشارت «أديل» خلال الحفلة، إلى أن ليلة الافتتاح كانت «مثالية» وأخبرت كم كانت «متوترة» قبل أن تشكر المعجبين على القدوم مرة أخرى لرؤيتها بعد تأجيل حفلاتها كثيرا.

وقالت للجمهور: «شكراً جزيلاً على عودتكم إليّ.. يبدو الأمر تمامًا كما تخيلته، إنه مثالي تمامًا، شكرًا لكم».

فيما ذكرت صحيفة “ذا صن” The Sun البريطانية، نها قالت: “يجب أن أصفق لكم بحفاوة بالغة، شكرًا جزيلاً لكم على عودتكم إلى أنا أقدر ذلك”.

وأضافت " أنا خائفة وعصبية للغاية، لكنني سعيدة للغاية".

وبينما كشف معجب آخر أن أداء “أديل”، لـ "Don't You Remember" ربما كان "أفضل نسخة" صنعتها على الإطلاق.

وفي لقطة أخرى شاركها المعجبون، شوهدت المطربة وهي تقدم أداء عاطفيًا، حيث انعكست صورتها بالأبيض والأسود على الشاشة خلفها.

ويأتي أداء "أديل "المذهل الأول في عطلات نهاية الأسبوع بعد تأجيل العروض الخاصة بها لمدة أحد عشر شهرًا. 

النجمة العالمية أديل لاس فيجاس الكولوسيوم قصر قيصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

القصة الكاملة لإصابة رامز جلال بالعمى أثناء تصوير برنامج مقالب

«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو فتاة الشرقية

وزير الصحة: أى طفل تظهر عليه أعراض الفيروس المخلوى لا يذهب إلى المدرسة

وجّه الرئيس بعودته إلى الخرطوم فى طائرة خاصة.. من هو محمد عثمان الميرغنى؟

في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يهنئ أمير قطر بنجاح حفل افتتاح كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

نحن دولة تمتلك أدواتها

محمود خليل

«نائب» الصدفة

رشا عبدالمنعم

هل شاهدت فستان أمينة رزق عن قرب؟

محمد العسيري

وماذا بعد مؤتمر المناخ؟

ماجد حبته

انتصار كبير للبشرية.. وتاريخى لقمة شرم الشيخ

القس. رفعت فكرى

القمص صموئيل البحيرى ومفاتيح السماء!!

محمد عبدالعزيز

حدث على مدار أسبوعين

د.كريمة الحفناوى

خطاب الرئيس مادورو

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي