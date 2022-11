برفقة صديقها.. أديل تظهر بعد غياب وتتلقى ترحيباً حاراً من الجمهور

عادت النجمة العالمية «أديل» إلى الظهور مجددا بعد اختفائها لفترة خلال ليلة افتتاح عطلات نهاية الأسبوع التي طال انتظارها في لاس فيجاس، حيث تلقت ترحيباً حاراً من الجمهور يوم الجمعة.

وبدت النجمة البريطانية البالغة من العمر 34 عامًا مذهلة عندما صعدت إلى المسرح مرتدية ثوبًا أسود أنيقًا، وقدمت بعضًا من أكبر أغانيها بما في ذلك Hello وSet Fire To The Rain وWhen We Were Young وSkyfall وHometown Glory، بحسب «ديلي ميل».

وبحسب «ديلي ميل» حصلت أغنية The Someone Like You على دعم صديقها ريتش بول، البالغ من العمر 40 عامًا، الذي بدا أنيقًا في حلة سوداء بينما كان يجلس بين الجمهور ويشاهدها وهي تؤدي أروع اعمالها، بالإضافة إلى ابنها أنجيلو البالغ من العمر 10 سنوات.

وقبلت النجمة كل من بول وابنها أمام الحشد الغفير من الجماهير.

وجعلت المغنية الأمسية لا تُنسى وحميمة للمعجبين، الذين أفادوا بأنها مرت وسط الحشد أثناء الحديث معهم.

ومن الوجوه الشهيرة الأخرى التي شاركت في الحدث مغني الراب البريطاني ستورمزي ، 29 عامًا.

وأشارت «أديل» خلال الحفلة، إلى أن ليلة الافتتاح كانت «مثالية» وأخبرت كم كانت «متوترة» قبل أن تشكر المعجبين على القدوم مرة أخرى لرؤيتها بعد تأجيل حفلاتها كثيرا.

وقالت للجمهور: «شكراً جزيلاً على عودتكم إليّ.. يبدو الأمر تمامًا كما تخيلته، إنه مثالي تمامًا، شكرًا لكم».

فيما ذكرت صحيفة “ذا صن” The Sun البريطانية، نها قالت: “يجب أن أصفق لكم بحفاوة بالغة، شكرًا جزيلاً لكم على عودتكم إلى أنا أقدر ذلك”.

وأضافت " أنا خائفة وعصبية للغاية، لكنني سعيدة للغاية".

وبينما كشف معجب آخر أن أداء “أديل”، لـ "Don't You Remember" ربما كان "أفضل نسخة" صنعتها على الإطلاق.

وفي لقطة أخرى شاركها المعجبون، شوهدت المطربة وهي تقدم أداء عاطفيًا، حيث انعكست صورتها بالأبيض والأسود على الشاشة خلفها.

ويأتي أداء "أديل "المذهل الأول في عطلات نهاية الأسبوع بعد تأجيل العروض الخاصة بها لمدة أحد عشر شهرًا.