المتهم بالتعدي على والدته المسنة بالشرقية يعترف بجريمته

تباشر نيابة الشرقية، التحقيق مع شخص متهم بالاعتداء على والدته المسنة بالضرب، بعد تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين من خلال التحريات، أن الرجل يدعى «محمد إ ح»، 39 عاما، راعي أغنام، وزوجته «بسمة ج»، 36 عاما، وتبين أنها كانت تشاهده يعتدي على والدته وبدلًا من منعه صورت الواقعة بهاتفها المحمول ونشرته بعد حدوث خلافات بينها وبين زوجها بعد مرور نحو شهر على وقت حدوث الواقعة.

واعترف الرجل بضرب والدته المسنة بمقبض معدني فى الشرقية، وتوثيق زوجته للواقعة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي للانتقام منه بسبب خلافات زوجية بينهما، وقررت النيابة حجزه على ذمة التحريات.

الداخلية تكشف فيديو تعدي رجل على والدته

وكانت كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يتعدى على والدته سيدة مسنة بالضرب.

بالفحص تم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، وتعديه بالضرب على والدته "مسنة - ومقيمة رفقته" بمقبض معدنى، وتصوير زوجته ونشر المقطع المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء زوجته قررت تصوير مقطع الفيديو مُنذ شهر تقريباً بهاتفها المحمول ونشره للانتقام من زوجها لخلافات بينهما، وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.