الإثنين 21 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بالتعدي على والدته المسنة بالشرقية يعترف بجريمته

المتهم
المتهم
ads

تباشر نيابة الشرقية، التحقيق مع شخص متهم بالاعتداء على والدته المسنة بالضرب، بعد تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين من خلال التحريات، أن الرجل يدعى «محمد إ ح»، 39 عاما، راعي أغنام، وزوجته «بسمة ج»، 36 عاما، وتبين أنها كانت تشاهده يعتدي على والدته وبدلًا من منعه صورت الواقعة بهاتفها المحمول ونشرته بعد حدوث خلافات بينها وبين زوجها بعد مرور نحو شهر على وقت حدوث الواقعة.

واعترف الرجل بضرب والدته المسنة بمقبض معدني فى الشرقية، وتوثيق زوجته للواقعة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي للانتقام منه بسبب خلافات زوجية بينهما، وقررت النيابة حجزه على ذمة التحريات.

الداخلية تكشف فيديو تعدي رجل على والدته

وكانت كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يتعدى على والدته سيدة مسنة بالضرب.

بالفحص تم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، وتعديه بالضرب على والدته "مسنة - ومقيمة رفقته" بمقبض معدنى، وتصوير زوجته ونشر المقطع المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء زوجته قررت تصوير مقطع الفيديو مُنذ شهر تقريباً بهاتفها المحمول ونشره للانتقام من زوجها لخلافات بينهما، وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الشرقية رجل يعتدي أمه الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

القصة الكاملة لإصابة رامز جلال بالعمى أثناء تصوير برنامج مقالب

الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب القلق من قيود «كوفيد- 19» فى الصين

«تموين كفر الشيخ»: توريد 32 ألف طن أرز للصوامع

ساحة مصر بحي الشرق تستقبل حمام السلام خلال مرور السفن السياحية

ضبط 193 مخالفة مرورية في حملات بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«نائب» الصدفة

رشا عبدالمنعم

هل شاهدت فستان أمينة رزق عن قرب؟

محمد العسيري

وماذا بعد مؤتمر المناخ؟

ماجد حبته

انتصار كبير للبشرية.. وتاريخى لقمة شرم الشيخ

القس. رفعت فكرى

القمص صموئيل البحيرى ومفاتيح السماء!!

محمد عبدالعزيز

حدث على مدار أسبوعين

د.كريمة الحفناوى

خطاب الرئيس مادورو

لواء.حمدى البطران

صلاح عبدالصبور.. ضحية التطبيع

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي