الصين تعلن الدراسة عبر الإنترنت بسبب كورونا

أعلنت الصين الدراسة عبر الإنترنت في العديد من مناطق العاصمة الصينية بكين.

وتشهد الصين العديد من حالات ارتفاع الإصابة بكوفيد- 19، من تشنجتشو في مقاطعة خنان بوسط البلاد إلى تشونجتشينج في الجنوب الغربي.

جاء ذلك بعد أن دعا المسئولون السكان في بعض المناطق الأكثر تضررًا إلى التزام منازلهم مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الصينية.

وسجلت الأحد 26824 إصابة محلية جديدة مقتربة من ذروة الجائحة في الصين في أبريل.

وسجلت العاصمة بكين 962 إصابة جديدة ارتفاعًا من 621 في اليوم السابق.

وسجلت الصين حالتي وفاة في بكين، ارتفاعًا من حالة واحدة، السبت الماضي، لتصبح أول وفاة في الصين بسبب كورونا منذ أواخر مايو.

وحثت منطقة تشاويانج المترامية الأطراف، والتي يقطنها 3.5 مليون شخص، السكان على البقاء في منازلهم، مع بدء الدراسة في المدارس. وأوقفت أيضًا بعض المدارس في مناطق أخرى من العاصمة الدراسة بها.

وتشهد أيضًا مدينة قوانجتشو الواقعة بجنوب البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 19 مليون نسمة، أكبر حالات تفش للمرض في الصين في الآونة الأخيرة، وقد أمرت بإغلاق حي باييون الأكثر اكتظاظًا بالسكان لمدة خمسة أيام، كما علقت خدمات تناول الطعام في المطاعم وأغلقت النوادي الليلية والمسارح في المنطقة التجارية الرئيسية في المدينة.

وفي مؤشر يدل على أن الصين لا تتّجه لرفع الإغلاق، حضّت السلطات السكان على تجنب التنقلات "غير الضرورية" في محيط العاصمة لتجنب تفشي الفيروس.

وأُغلقت بعض مراكز التسوق الكبرى في بكين، فيما قلصت مراكز أخرى ساعات العمل أو أغلقت صالات مطاعمها أمام الزبائن.

وطلبت شركات عدة في منطقة تشاويانج التي تعد مركزًا تجاريًا ودبلوماسيًا كبيرًا من موظفيها العمل من بعد.

كذلك أغلقت متنزهات ومجمعات وقاعات رياضية.

وأبلغت المدرسة الفرنسية الدولية في بكين ذوي التلامذة بالتحول إلى التعلم عن بعد، وفق رسالة إلكترونية.