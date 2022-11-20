نجلاء الحديني تكشف سر كتابتها لأول قصة مسلسل تتناول مرضى البهاق

كشفت الكاتبة نجلاء الحديني، سر كتابتها لقصة “لازم أعيش”، أول مسلسل يناقش قضية البهاق، مؤكدة أنه قصة حقيقة لفتاة قابلتها ذات مرة.

سبب كتابتها للقصة

وقال خلال لقائها في برنامج "الستات"، مع الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جدة، والمذاع عبر فضائية "النهار": "مرة قابلت ست بسيطة ومعها بنتها وكانت في العشرينات كانت منقبة وعندها بهاق وحكت لي أن البنت تقدم لها عريس ومشكلتهم هل يخبرونه بانها مصابة بالبهاق أم لا".

وأضافت: "ده اللي خلاني أفكر أن هذه مشكلة لا دخل لنا فيها ومع ذلك نقوم بتغطيتها لأننا لا نضمن رد فعل الأشخاص حولنا وكيف يكون ذلك عائقًا في الحياة"، مؤكدة أنها اكتشفت في الحقيقة أن الناس لا تتقبل شخص يختلف عنهم، ولا تكتف بذلك ولكن بعضهم يعلق وأحيانًا أخرى النظرة تجرح والتي قد تكسر هذا الشخص أو تدفعه للانتحار.

وتابعت، أن الهدف من المسلسل أن تتعامل الناس على أن هذا الاختلف شيئًا طبيعيًا مثل أن يرتدي شخص نظارة وآخر لا، وننهي التمييز بيننا في التعامل.

بطلة العمل

يذكر أن حكاية "لازم أعيش"، التي عرضت ضمن سلسلة مسلسل "إلا أنا"، وقامت ببطولتها الفنانة جميلة عوض، وحقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.