افتتاح معرض«المنتخب» لنخبة من الفنانين بجاليري قرطبة

افتتح مساء أمس السبت، معرض المنتخب أعمال فنية مختارة، لنخبة من الفنانين المصريين المعاصرين بجاليرى قرطبة بمناسبة مرور 20 سنة على افتتاح جاليرى قرطبة.

حضر الافتتاح عدد من الفنانين والمتذوقين ومحبى الفن التشكيلى.

يستمر المعرض حتى يوم 8 ديسمبر القادم يوميا من 11 صباحا إلى 9 مساء ماعدا الجمعة.

جاء ذلك بمناسبة مرور 20 سنة على إفتتاح جاليرى قرطبة، ويضم المعرض أعمال 13 فنان تشكيلى من أجيال واتجاهات مختلفة فى مجال الرسم والتصوير والنحت حيث يعرض الجاليرى 36 عملا فنيا.

وقال الفنان التشكيلي محمد الجبالي مؤسس جاليري قرطبة "من الفنانين الراحلين نجد شيخ الحفارين الفنان الراحل د. حسين الجبالى أستاذ الحفر بكلية الفنون الجميلة ونقيب الفنانين التشكيليين الأسبق.

ويعرض الجاليرى 3 أعمال بخامة الباستيل على الورق و أيضا الفنان السكندرى الراحل رأفت صبرى عثمان يعرض عملين من تجربته المتفرده.

من الفنانين المشاركين الفنان وجيه يسى ويعرض عملين من مجموعة العازفين التى أنجزها مؤخرا بخامة الأكريلك على قماش، والفنان د. وحيد القلش يعرض لوحة واحدة من الحجم الكبير، والفنان والشاعر الغنائي مجدى نجيب يعرض عملين من أعماله التعبيرية التى تحرض على البهجة.

ومن جيل الوسط يقدم الفنان د. محمد عبد المنعم أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بالمنيا 4 أعمال فى مجال الرسم والتصوير والفنانة آيه فؤاد تقدم أيضا عملين فى مجال التصوير، وكذلك د. فيروز سمير أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.

ومن الإسكندرية يشارك الفنان إبراهيم الطنبولى فى مجال التصوير و بعمل واحد فى النحت، والفنان د. محمد صبرى.

وفى مجال النحت نجد 3 أعمال من البرونز من آخر إنتاج الفنان أيمن سعداوى و3 أعمال بخامة البوليستر للفنان د. صلاح شعبان أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، كل هذا بالإضافة إلى مقتنيات الجاليرى لأعمال الرواد الكبار أمثال يوسف كامل وصبرى راغب ومحمد رزق طارق النحاس.

ويأتى اختيار اسم المنتخب ليدل على فكرة الأنتقاء للتجارب الفنية المعروضة والأعمال المختارة.