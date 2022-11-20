الصين تدرس إغلاقًا مجددا وتحديد العمل والدراسة من المنزل

حثت المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في بكين السكان، اليوم الأحد، على البقاء في منازلهم يوم الاثنين لتمديد طلب من عطلة نهاية الأسبوع، وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 في المدينة مع إغلاق العديد من الشركات وتحويل المدارس في المنطقة دروسها عبر الإنترنت.

ظلت أعداد الحالات الجديدة ثابتة يوم الأحد بالقرب من ذروة أبريل، حيث تكافح الصين تفشي المرض في المدن في جميع أنحاء البلاد، من تشنغتشو في وسط مقاطعة خنان إلى قوانغتشو في الجنوب وتشونغتشينغ في الجنوب الغربي.

الصين تحاول تخفيف تدابير احتواء كورونا

ومع ذلك، تحاول الصين تخفيف تأثير تدابير الاحتواء التي تؤثر على الاقتصاد وتحبط السكان الذين سئموا الإغلاق والحجر الصحي وغير ذلك من الاضطرابات، حتى مع تأكيدها التزامها بنهجها الخاص بعدم انتشار فيروس كورونا.

يوم الأحد، حث مسئولو مدينة بكين سكان حي تشاويانغ المترامي الأطراف - الذي يقطنه حوالي 3.5 مليون شخص بالإضافة إلى السفارات وأبراج المكاتب - على البقاء في منازلهم يوم الاثنين.

حالات الإصابة تتزايد بشكل سريع

وقال ليو شياو فنغ ، نائب مدير مركز بكين للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ، في إفادة إعلامية: "إن عدد الحالات المكتشفة خارج الحجر الصحي يتزايد بسرعة في الوقت الحالي، وهناك مخاطر انتقال خفية من أماكن متعددة".

وسجلت العاصمة الصينية 621 إصابة جديدة يوم السبت ارتفاعا من 515 في اليوم السابق. وحتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد ، أضافت 516 إصابة جديدة.

وقالت السلطات أيضًا إن رجلاً من بكين يبلغ من العمر 87 عامًا أصبح أول حالة وفاة رسمية بفيروس كورونا في البلاد منذ 26 مايو ، مما رفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين إلى 5227.