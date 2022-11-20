الأحد 20 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى يلتقى وفدًا من الأرجنتين

خلال اللقاء
خلال اللقاء
ads

استقبل سلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية في مقر الصندوق اليوم، المهندس فابيان لوبيز وزير الخدمات العامة في محافظة قرطبة الأرجنتينية والوفد المرافق له، تأتي الزيارة للاطلاع على المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق في أمريكا الجنوبية والعالم.

ورحب سلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق، بالوزير الأرجنتيني في المملكة العربية السعودية، وزيارته لمقر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بحث الجانبان الموضوعات الإنمائية ذات الاهتمام المشترك، وناقشا الفرص الحيوية الممكنة للمشروعات التنموية بمحافظة قرطبة الأرجنتينية.

كما شملت زيارة الوفد الأرجنتيني جولة في المعرض الدائم لمشروعات الصندوق التنموية حول العالم، تعرفوا خلالها على بعض المشروعات المختارة من عدة قطاعات.

وثمن الوزير الأرجنتيني جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية وإسهاماته ودعمه للمشروعات الإنمائية منذ أكثر من أربعة عقود عبر تقديم القروض التنموية الميسّرة، والمنح الكريمة المقدمة من حكومة المملكة، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعنى بتقديم الدعم الإنمائي من خلال قروض تنموية ميسّرة لتمويل مشاريع إنمائية في الدول النامية للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول، وصولًا إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي لتلك المجتمعات.

سلطان بن عبد الرحمن الخدمات العامة أمريكا الجنوبية الصندوق السعودي للتنمية التنمية المستدامة المنح الكريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نحو استراتيجية جديدة للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

Alkass.. تردد قناة الكأس القطرية الجديد على النايل سات

قمة مصرية قطرية تركية بين السيسى وتميم وأردوغان فى قطر

حكاية أكلة مونديالى.. المكبوس والحلو «الخنفروش».. أشهر الأكلات الشعبية بقطر

بدء تشغيل مراكز خدمة عملاء مياه الشرب بسوهاج يوميًا

رئيس جامعة سوهاج يشارك باحتفالية جمعية أبناء سوهاج بالقاهرة

مواعيد مسلسل "العيلة دي" بطولة وفاء عامر وتفاصيل الأحداث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القمص صموئيل البحيرى ومفاتيح السماء!!

محمد عبدالعزيز

حدث على مدار أسبوعين

د.كريمة الحفناوى

خطاب الرئيس مادورو

لواء.حمدى البطران

صلاح عبدالصبور.. ضحية التطبيع

أحمد الصغير

محمد صلاح.. اسم يليق بمصر العائدة من فجر التاريخ!

د.أحمد الخميسى

آلان دونو.. نظام التفاهة

ماجد حبته

ما فضحته مفاوضات كوب 27

علي سعدة

كأس العالم

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية أريئيل".. ما التحديات التي تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي