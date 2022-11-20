الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى يلتقى وفدًا من الأرجنتين

استقبل سلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية في مقر الصندوق اليوم، المهندس فابيان لوبيز وزير الخدمات العامة في محافظة قرطبة الأرجنتينية والوفد المرافق له، تأتي الزيارة للاطلاع على المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق في أمريكا الجنوبية والعالم.

ورحب سلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق، بالوزير الأرجنتيني في المملكة العربية السعودية، وزيارته لمقر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بحث الجانبان الموضوعات الإنمائية ذات الاهتمام المشترك، وناقشا الفرص الحيوية الممكنة للمشروعات التنموية بمحافظة قرطبة الأرجنتينية.

كما شملت زيارة الوفد الأرجنتيني جولة في المعرض الدائم لمشروعات الصندوق التنموية حول العالم، تعرفوا خلالها على بعض المشروعات المختارة من عدة قطاعات.

وثمن الوزير الأرجنتيني جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية وإسهاماته ودعمه للمشروعات الإنمائية منذ أكثر من أربعة عقود عبر تقديم القروض التنموية الميسّرة، والمنح الكريمة المقدمة من حكومة المملكة، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعنى بتقديم الدعم الإنمائي من خلال قروض تنموية ميسّرة لتمويل مشاريع إنمائية في الدول النامية للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول، وصولًا إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي لتلك المجتمعات.