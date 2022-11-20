«سونا»: سقوط 3 جرحى على الأقل فى قصف صاروخى على الحدود التركية

أفادت وكالة الأنباء السورية، بسقوط ثلاثة جرحى على الأقل في قصف صاروخي من سوريا على الحدود التركية.

وكان مصدر عسكري سوري، أفاد أمس، بمقتل أربعة عسكريين وإصابة عسكري بجروح جراء قصف إسرائيلي جوي من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.

وقال المصدر العسكري في بيان: “حوالي الساعة 6.30 من صباح اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأدى العدوان إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع خسائر مادية”.