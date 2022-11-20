الأحد 20 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«سونا»: سقوط 3 جرحى على الأقل فى قصف صاروخى على الحدود التركية

قصف صاروخي
قصف صاروخي
ads

أفادت وكالة الأنباء السورية، بسقوط ثلاثة جرحى على الأقل في قصف صاروخي من سوريا على الحدود التركية.

وكان مصدر عسكري سوري، أفاد أمس، بمقتل أربعة عسكريين وإصابة عسكري بجروح جراء قصف إسرائيلي جوي من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.

وقال المصدر العسكري في بيان: “حوالي الساعة 6.30 من صباح اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأدى العدوان إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع خسائر مادية”.

سوريا تركيا قصف صاروخى الحدود التركية الأوروبية قصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

نحو استراتيجية جديدة للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

قمة مصرية قطرية تركية بين السيسى وتميم وأردوغان فى قطر

Alkass.. تردد قناة الكأس القطرية الجديد على النايل سات

حكاية أكلة مونديالى.. المكبوس والحلو «الخنفروش».. أشهر الأكلات الشعبية بقطر

بدء تشغيل مراكز خدمة عملاء مياه الشرب بسوهاج يوميًا

رئيس جامعة سوهاج يشارك باحتفالية جمعية أبناء سوهاج بالقاهرة

مواعيد مسلسل "العيلة دي" بطولة وفاء عامر وتفاصيل الأحداث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القمص صموئيل البحيرى ومفاتيح السماء!!

محمد عبدالعزيز

حدث على مدار أسبوعين

د.كريمة الحفناوى

خطاب الرئيس مادورو

لواء.حمدى البطران

صلاح عبدالصبور.. ضحية التطبيع

أحمد الصغير

محمد صلاح.. اسم يليق بمصر العائدة من فجر التاريخ!

د.أحمد الخميسى

آلان دونو.. نظام التفاهة

ماجد حبته

ما فضحته مفاوضات كوب 27

علي سعدة

كأس العالم

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية أريئيل".. ما التحديات التي تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي