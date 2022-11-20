الأحد 20 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة شقيقين قتلا عشيق والدتهما فى منشأة ناصر

محكمة
محكمة
ads

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، نظر محاكمة شقيقين بتهمة قتل عشيق والدتهما، والتمثيل بجثته بمنطقة منشأة ناصر، لجلسة الغد.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين أقدما على قتل شاب يعمل فرانا، بعد أن دخلا المنزل ووجداه في علاقة غير شرعية مع والدتهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استشاطا غضبا وتعديا عليه بالضرب بسكاكين، ثم قطعا جثمانه وألقياه في مناطق متفرقة بهدف طمس معالم الجريمة.

وأضافت التحقيقات أن الأهالي عثروا على رأس المجني عليه، وتم التعرف على هوية صاحبها، وتبين أنه يدعى "عرفة" من محافظة أسيوط ويعمل فرانا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليه كانت تربطه علاقة بسيدة منذ عدة أشهر، وكان يتردد عليها داخل منزلها لممارسة الرذيلة، وتصادف يوم الواقعة أن دخل ابنيها أثناء ممارستهما الرذيلة فقتلاه ومثلا بجثته.

محكمة جنايات شمال القاهرة قتل عشيق التمثيل بجثته منطقة منشأة ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نحو استراتيجية جديدة للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

Alkass.. تردد قناة الكأس القطرية الجديد على النايل سات

أصحاب مشروعات COP 27 الفائزة بتمويلات دولية: نشكر القيادة السياسية على دعم المشروعات

قوات الدفاع الجوى تنفذ التدريب المشترك «درع السماء» بميادين رماية الدفاع الجوى

4 ديسمبر.. نظر دعوى عزل عبدالله رشدى وحظر صفحاته

المنطقة المركزية العسكرية تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

محافظ أسوان يكلف نائبته بلقاء وفد التعاون الدولى الكندى لبحث سبل التعاون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القمص صموئيل البحيري ومفاتيح السماء!!

محمد عبدالعزيز

حدث على مدار أسبوعين

د.كريمة الحفناوى

خطاب الرئيس مادورو

لواء.حمدى البطران

صلاح عبدالصبور.. ضحية التطبيع

أحمد الصغير

محمد صلاح.. اسم يليق بمصر العائدة من فجر التاريخ!

د.أحمد الخميسى

آلان دونو.. نظام التفاهة

ماجد حبته

ما فضحته مفاوضات كوب 27

علي سعدة

كأس العالم

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية