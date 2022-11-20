المؤبد لمتهم باستعراض القوة في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه باستعراض القوة والعنف ضد 3 متهمين في مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠٢٢ بدائرة مركز المراغة، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بإحراز سلاح إلى وذخيرة بدون ترخيص واستعراض القوة والعنف مع المجنى عليهم بسبب دخولهم أرض زراعية مما دفعه إلى إطلاق النار لترويع وتخويف المجنى عليهم.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.